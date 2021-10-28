Цены на газ в Европе опустились ниже 1000 долларов за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ на европейском хабе TTF опустились ниже отметки 1000 долларов за тысячу кубических метров. Об этом свидетельствуют данные на бирже ICE Futures.

Так, в 9.23 индекс на хабе TTF резко снизился и достиг отметки в 76,525 евро за мегаватт, что соответствует 927,56 доллара за тысячу кубометров. Позже индекс начал расти, и по состоянию на 13:36 его значение составляет 80,55 евро за мегаватт, что соответствует 976 долларам за тысячу кубометров.

Как сообщает издание Bloomberg, цены начали снижаться после прямого распоряжения президента России Владимира Путина увеличить поставки голубого топлива в ЕС.

Напомним, 28 сентября биржевые цены на газ на европейском хабе TTF впервые в истории превысили отметку 1000 долларов за тысячу кубических метров. 6 октября цена приблизилась к показателю 1600 долларов за тысячу кубометров. В 11.28 был обновлен исторический рекорд — 1958 долларов за тысячу кубометров.

Тем временем министры финансов Франции, Испании, Греции Чехии и Румынии призвали Еврокомиссию расследовать причины роста цен на газ на европейском рынке, а также разработать комплекс мер для смягчения последствий высокой волатильности газа. По состоянию на 15:39 6 октября цена составляла 1392 доллара за тысячу кубометров газа.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к "Газпрому" и Кремлю, сообщило, что Россия не намерена увеличивать поставки природного газа в Евросоюз, который сейчас находится в энергетическом кризисе, до тех пор, пока не получит все необходимые разрешения на запуск газопровода "Северный поток-2". А президент России Путин заявлял, что для России невыгодно увеличивать прокачку газа в Европу через украинскую ГТС.

В свою очередь 22 октября Совет Национальной безопасности и обороны постановил, что Кабинет министров совместно с Оператором газотранспортной системы и группой "Нафтогаз" в ближайшее время определят специальные условия для транспортировки дополнительного объема природного газа газотранспортной системой в страны ЕС в объемах не менее 55 млрд куб. м в год.

А 26 октября Министерство экономики Германии заявило, что завершило анализ надежности газовых поставок и передало его результаты Федеральному ведомству по сетям (Bundesnetzagentur). Теперь предварительное решение в процессе сертификации должен вынести германский сетевой регулятор, получивший заявку 13 сентября, а затем свою позицию по "Северному потоку-2" предстоит высказать Еврокомиссии. У брюссельских чиновников будет еще два месяца на выработку собственного заключения. Кроме того, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация. После того, как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения.

Законодательство ЕС требует, чтобы компании, производящие, транспортирующие и распределяющие газ, были разделены. Они нацелены на обеспечение честной конкуренции на рынке и предотвращение возможных препятствий доступа конкурентов к инфраструктуре. Ранее "Газпром" пытался через суд добиться исключения для "Северного потока-2", однако немецкий суд отклонил этот иск.

В свою очередь официальный Киев считает, что газопровод не может быть сертифицирован, поскольку он не соответствует требованиям законодательства ЕС до сих пор.