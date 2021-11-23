МВФ одобрил второй транш для Украины почти на $700 млн

Международный валютный фонд в скором времени направит Украине второй транш на сумму $699 млн. Соответствующее решение 22 ноября принял совет директоров МВФ, сообщила пресс-служба международного кредитора.

Предварительно Фонд также принял решение о первом пересмотре программы stand-by с Украиной. После этого последовало решение о выделении украинской стороне транша кредита на 500 млн специальных прав заимствования (SDR), что и составляет $699 млн.

Действия программы stand-by для Украины должны были закончиться в декабре 2021 года, но МВФ также продлил ее. Кроме того, Фонд одобрил продление соглашения о резервном кредитовании до конца июня 2022 года.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал решение МВФ в Twitter.

"Благодарен совету директоров МВФ за положительное решение по завершению пересмотра программы stand-by, которое предусматривает выделение транша Украине объемом около $700 млн", — написал глава государства.

Он добавил, что новый транш Украина направит на поддержку финансовой системы и борьбу с последствиями Covid-19.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что решение МВФ — положительная оценка международных партнеров, которая демонстрирует успешное движение Украины в реализации реформ. Слова главы Кабмина передает Правительственный портал.

Шмыгаль согласился с Зеленским в том, что средства МВФ направят на поддержание стабильности финансовой системы и борьбу с последствиями Covid-19.

В Национальном банке Украины рассказали, что в рамках текущей программы сотрудничества Украины с МВФ за НБУ закреплено продолжение работы по нескольким направлениям, в частности:

усиление независимости Национального банка;

проведение монетарной политики, направленной на достижение инфляционной цели 5%;

реформирование государственного банковского сектора и дальнейшее внедрение реформы корпоративного управления;

уменьшение расходов государства на обанкротившиеся банки;

снижение уровня неработающих кредитов в банковской системе;

усиление системы банковского надзора и регулирование небанковского финансового сектора.

В МВФ добавили, что, кроме перечисленного, программа также фокусируется на борьбе с коррупцией и продвижении вперед реформы судопроизводства. Фонд рассчитывает, что часть полученных денег Украина направит на реализацию мер по уменьшению роли государства и привилегированных групп в экономике с целью улучшения деловой среды, привлечения инвестиций и повышения экономического потенциала.

Напоминаем, в июне 2020 года Украина получила первый транш от МВФ по программе stand-by в сумме $2,1 млрд. После этого украинская сторона должна была еще получить $1,4 млрд до конца прошлого года и $1,5 млрд — в 2021 году. Но процесс приостановился.

В феврале 2021 года онлайн-миссия МВФ по первому пересмотру программы не принесла никаких результатов. Международный кредитор заявил, что для завершения первого пересмотра программы необходим больший прогресс.