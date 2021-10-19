Рада приняла три закона об изменениях в работе НБУ, которые требовал МВФ

Верховная Рада на заседании 19 октября приняла во втором чтении и в целом три законопроекта, входивших в пакет требований Международного валютного фонда к Украине.

В частности, за принятие в целом основного из них — законопроекта №5850 об изменении законодательства о деятельности Национального банка — проголосовало 255 депутатов.

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Документ предусматривает унормирование вопросов внутреннего управления в НБУ, а именно касается дополнения требований и ограничений для руководства Нацбанка, уточнения полномочий совета НБУ, порядка его работы и взаимодействия с правлением регулятора, а также уполномочивания правления на разработку кодекса этики работников НБУ.

Также закон уточняет инструментарий Нацбанка для более эффективного управления золотовалютным резервом и круг контрагентов, с которыми можно проводить операции с золотовалютным резервом, а также унифицирует использование самого термина "золотовалютный резерв".

Устанавливается, что НБУ должен будет отчитываться перед Кабинетом министром о своей прибыли для направления в госбюджет раз в год, а также что НБУ и Кабмин могут (но не обязаны) проводить взаимные консультации. Также из закона об НБУ исключена как дублирующая норма о поддержке регулятором экономической политики правительства.

Принятый документ усовершенствует и терминологический аппарат закона о НБУ, вводит для него возможность обеспечивать представительство своих интересов в органах власти других стран, разрешает Нацбанку создавать реестры, необходимые для валютного регулирования и надзора, и обязывать банки создавать и вести такие реестры.

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Закон также дает право начислять проценты на средства, размещенные на счетах банков в НБУ, и проводить проверки соблюдения банками правил инкассации и перевозки денег.

Помимо изменений в закон о Нацбанке, документ распространяет на членов совета НБУ действие статьи 26 закона о предотвращении коррупции об ограничениях, накладываемых на чиновников после прекращения работы на государство.

Кроме того, парламент 268 голосами принял в целом законопроект №5852, дополняющий перечень случаев, на которые не распространяется действие закона о публичных закупках, случаем закупки НБУ юридических услуг для представительства его интересов в органах власти других стран, в том числе при урегулировании споров в судах.

Помимо этого, Рада 267 голосами одобрила в целом и законопроект №5853, вносящий изменения в Бюджетный кодекс, по которым НБУ должен подавать президенту, Верховной Раде и Кабинету министров информацию о планируемом перечислении прибыли в госбюджет ежегодно, а не раз в три года. Связанная норма, как отмечено выше, содержалась и в законопроекте №5850.

Отметим, что в первом чтении данные законопроекты парламент принял 9 и 10 сентября.

Напомним также, что 30 июня Рада приняла необходимый для получения кредита МВФ закон о корпоративном управлении в банках.