Политика и экономика 1 час назад

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб переходит на работу в МВФ

По словам банкира, он будет работать в подразделении корпоративного управления центробанков

Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. Фото: пресс-служба НБУ Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. Фото: пресс-служба НБУ
Замглавы НБУ Дмитрий Сологуб. Фото: пресс-служба НБУ

Заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб уходит на работу в вашингтонский офис Международного валютного фонда.

"Я буду работать в Monetary and Capital Markets Department в подразделении корпоративного управления центробанков", — заявил сам Сологуб в комментарии изданию LIGA.net.

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Он также добавил, что эта работа не будет пересекаться с вопросами сотрудничества Украины и организации.

Отметим, что Сологуб работает в Нацбанке с 2014 года, а в правление регулятора вошел весной 2015 года. Его контракт истекает 11 июля 2021 года. В НБУ замглавы отвечает за вопросы монетарной политики и является одним из главных идеологов перехода Нацбанка к инфляционному таргетированию.

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Стоит также напомнить, что сам Сологуб и замглавы НБУ Катерина Рожкова были единственными членами правлениями Нацбанка, сохранившими должности после смены главы НБУ в июле 2020 года. Осенью того же года они оба получили выговор от Совета НБУ. Заявление о недоверии банкирам поддержал и сам глава НБУ Кирилл Шевченко.

При этом в посольстве США и МВФ заявили об обеспокоенности по поводу решения Совета Национального банка Украины (НБУ) о выговоре и недоверии Рожковой и Сологубу.

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"Мы разделяем обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ по выговору заместителям председателя НБУ Рожковой и Сологубу. Крепкий и независимый Национальный банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства в Твиттер в пятницу.

В свою очередь сама Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб назвали историю со своим выговором победой прошлого над будущим.

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