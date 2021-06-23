Политика и экономика 1 час назад

Украинская экономика начала восстанавливаться после 16 месяцев кризиса, — замглавы НБУ

По словам замглавы Национального банка, серьезных проблем в банковском секторе удалось избежать благодаря проведенным реформам в 2015-2016 годах

Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб. Фото: скриншот Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб. Фото: скриншот
Заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб. Фото: скриншот

Спустя шестнадцать месяцев кризиса, который вызван пандемией коронавируса, украинская экономика начала восстановление.

Об этом на презентации, посвященной отчету о финансовой стабильности, заявил заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.

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После анализа показателей деятельности банковской системы в Нацбанке заметили, что Украина выходит из кризиса, и если смотреть на отчет по финансовой стабильности, можно увидеть, что "для банковской системы кризис, по сути, так и не начался".

"Хотя было много опасений, учитывая поведение банковской системы во время прошлых кризисов. Сейчас ситуация вполне нормальная", — подчеркнул Сологуб.

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Замглавы НБУ уточнил, что ситуация "нормальная и банковская система работает", а кризис удалось преодолеть благодаря проведенным реформам в 2015-2016 годах. Сологуб также заявил, что стабилизации и экономическому восстановлению содействует благоприятная конъюнктура для украинских товаров на внешних рынках и усиление роста внутреннего спроса.

Напомним, по данным НБУ, в 2020 году реальный ВВП сократился на 4% в годовом измерении после роста на 3,2% в 2019 году. Ключевым фактором такого падения стало сокращение инвестиций из-за пандемии COVID-19.

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