Экономика 50 минут назад

В 2020 году ВВП сократился на 4%: в НБУ назвали главные причины

При этом в 2021 году рост экономики будет сдерживать ухудшение эпидемической ситуации и усиление карантинных ограничений

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

По данным НБУ, в 2020 году реальный ВВП сократился на 4% в годовом измерении после роста на 3,2% в 2019 году. Ключевым фактором такого падения стало сокращение инвестиций из-за пандемии COVID-19.

Об этом сообщили в НБУ. 

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Так, карантинные ограничения в 2020 году, введенные в Украине и в мире для предотвращения распространения COVID-19, а также снижение внутреннего спроса, прежде всего инвестиционного, и неопределенность, связанная с пандемией, привела к тому, что реальное падение ВВП составило 4%. 

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При этом экономика Украины оказалась более устойчивой к текущему кризису по сравнению с предыдущими. В частности коронакризис не сопровождался резкой девальвацией и инфляцией, а падение ВВП оказалось не таким существенным, как ожидалось в начале кризиса.

Меньшее падение экономики было отмечено в IV квартале прошлого года, чем ожидал регулятор, которое было обусловлено улучшением показателей в секторе строительства, промышленности, торговли и т.д. 

Также в течение всего 2020 года наблюдалось существенное уменьшение валового накопления основного капитала (24,4% против 2019 года) почти во всех видах деятельности. Это связано прежде всего с ухудшением деловых ожиданий предприятий и неопределенностью относительно развития пандемии, а также нерешенными вопросами в сфере альтернативной энергетики. 

Существенный рост капитальных инвестиций продемонстрировали только почтовая и курьерская деятельность вследствие развития служб доставки и онлайн-торговли.

За прошлый год потребление домохозяйств увеличилось на 1,6%, несмотря на глубокое падение во втором квартале. Этому способствовало смягчение карантинных ограничений, возобновление роста доходов граждан и переориентация на внутренний туризм.

Вклад чистого экспорта в ВВП по итогам года остался положительным (2,4 п.п.), несмотря на его сокращение на 5,6% из-за более низкого урожая в прошлом году и усиления конкуренции на отдельных внешних рынках, в частности железной руды. В то же время из-за слабого потребительского спроса в первом полугодии и сокращения инвестиционного спроса еще больше упал импорт — на 9,6%.

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НБУ также отметил роль государственной политики в поддержке экономики. В частности, наращивание расходов на инфраструктуру, медицину и оборону способствовало улучшению показателей в строительстве, государственном управлении, обороне и охране здоровья.

По прогнозам НБУ, в начале 2021 года восстановление экономики будут сдерживать ухудшение эпидемической ситуации и усиление карантинных ограничений как в Украине, так и во всем мире. Дополнительный негативный вклад также внесли плохие погодные условия в январе и феврале в 2021 году.

Напомним, что агентство S&P прогнозирует рост реального ВВП Украины на 4% в 2021 году.

Источник фото: Depositphotos

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