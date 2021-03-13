Агентство S&P прогнозирует рост реального ВВП Украины на 4% в 2021 году

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует рост реального ВВП Украины на 4,0% в 2021 году по сравнению с сокращением на 4,2% в 2020 году.

Прогноз отражает постепенную стабилизацию ситуации в области общественного здравоохранения и восстановление спроса, сообщает пресс-служба агентства.

Как отмечается, в отличие от многих других европейских стран, ВВП Украины оказался относительно устойчивым к глобальной пандемии в прошлом году, поскольку секторы услуг, подверженные наибольшему риску из-за социального дистанцирования (искусство, развлечение, отдых, розничная торговля, проживание и общественное питание), составляют лишь около 2% от ВВП.

С другой стороны, промышленное и сельскохозяйственное производство, на которое в совокупности приходится треть валовой добавленной стоимости, продолжало расти с небольшими сбоями.

Заметным исключением из слабости в сфере услуг в 2020 году стал бурно развивающийся сектор информационных технологий Украины, экспорт которого, несмотря на ограничения, увеличился на 20%.

"На 2021 год мы прогнозируем уверенное восстановление во втором квартале. Приток денежных переводов и меры государственной поддержки, включая повышение пенсий и заработной платы, должны поддержать восстановление потребления, которое будет лишь частично компенсировано восстановлением импорта", — говорится в прогнозе.

В то же время ключевым риском для прогноза остается неопределенность в отношении распределения и распространения вакцин.

"Как и во многих странах с развивающейся экономикой, первоначальное развертывание в Украине было медленным, главным образом из-за задержки поставок. Более того, очень часто возникают сомнения в отношении вакцинации: почти половина населения не поддерживает вакцинацию", — отмечается в сообщении.

Ранее Национальный банк Украины обновил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса. Согласно прогнозу, валовый внутренний продукт в Украине к 2021 году увеличится на 4,2%. По оценкам НБУ, в 2020 году ВВП упал на 4,4%.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует, что реальный ВВП Украины вырастет в 2021 году на 4,1%. Экономика почти восстановится после спада на 4,2% в 2020 году.