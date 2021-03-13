Экономика 20 минут назад

Агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "B"

Прогноз по рейтингам — стабильный

Фото: montsame.mn Фото: montsame.mn
Фото: montsame.mn

Международное агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте по глобальной шкале на уровне "B".

Причем прогноз по рейтингам — стабильный, сообщает пресс-служба агентства.

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Как отмечают в S&P, стабильный прогноз уравновешивает риски для экономики Украины из-за продолжающихся задержек с доступом к льготному финансированию, слабой внешней среды и возможности отмены предыдущих реформ.

При этом агентство может повысить рейтинги в течение следующего года, если государственные финансы будут консолидироваться быстрее, чем прогнозируется в настоящее время. Это может быть результатом более активного восстановления экономики.

Рейтинг также может повыситься, если показатели внешней ликвидности Украины превзойдут прогнозы.

В свою очередь снизить рейтинги S&P может, если перебои с финансированием за счет льготных программ или рынков капитала в течение следующего года поставят под сомнение способность правительства выполнять обязательства по обслуживанию долга.

"Такие сбои могут произойти, если правительство откажется от ключевых реформ, таких как обеспечение независимости Национального банка Украины (НБУ), который действует как денежно-кредитный орган и регулятор финансовой системы", — говорится в сообщении.

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Известно, что рейтинговая шкала S&P разбита на пункты от "AAA" до "D" (дефолт). В верхней части находятся рейтинги инвестиционного уровня. Рейтинги ниже BBB- называются спекулятивными. Долговые обязательства таких эмитентов считаются опасными для инвестирования и называются "мусорными" (junk bonds).

Согласно шкале, рейтинг "B" означает, что эмитент платежеспособен, но неблагоприятные экономические условия, вероятнее всего, отрицательно повлияют на его возможности и готовность проводить выплаты по долгам.

Напомним, в конце февраля 2021 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Украины на уровне "B". Прогноз по рейтингу остается "стабильным".

В сентябре 2020 года международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги Украины в иностранной и национальной валютах на уровне "B". Прогноз по рейтингам также был "стабильным".

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