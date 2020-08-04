Экономика Украины восстанавливается после кризиса — НБУ

Украинская экономика выходит из кризиса, вызванного карантином, который был введен из-за эпидемии коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Национального банка Украины (НБУ) по итогам заседания комитета монетарной политике (КМП).

По информации регулятора, деловые ожидания в торговле и промышленности практически достигли докарантинного уровня.

В частности, в июне продолжилось постепенное восстановление розничной торговли и замедлилось снижение потребительского импорта.

При этом, как отмечают в НБУ, учитывая высокий уровень неопределенности относительно дальнейшего развития ситуации с распространением коронавируса, граждане и предприятия вероятно и в дальнейшем будут достаточно сдержанными в своих потребительских и инвестиционных решениях.

В КМП считают, что монетарная политика должна оставаться стимулирующей для поддержки восстановления экономики.

В то же время, члены КМП заметили, что в июне произошел разворот инфляционного тренда.

"Ключевые факторы, которые ранее сдерживали рост цен, преимущественно изменили свое влияние на проинфляционный. Постепенное восстановление мировой экономики обусловило рост спроса на энергоносители и, соответственно, стоимости топлива, что приведет к удорожанию значительного количества других товаров и услуг в экономике Украины. Вместе с восстановлением экономической деятельности дезинфляционное давление от подавленного потребительского спроса также будет постепенно иссякать", — говорится в сообщении.

В Нацбанке подчеркнули, что инфляция в дальнейшем будет ускоряться.

"Она приблизится к цели 5% в конце 2020 года, а в 2021 году может вырасти ближе к верхней границе целевого диапазона 5% +/- 1 процентный пункт", — сообщили в НБУ.

Напомним, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) объяснил свой прогноз относительно падения ВВП Украины на 8,2%.

По мнению аналитиков МВФ, это связано с малым количеством сбережений у населения и ограниченной фискальной поддержкой экономики.