В ICU прогнозируют снижение падения ВВП Украины до 8%

Инвестиционная группа ICU ожидает замедления падения валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в июне 2020 года до 8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава департамента макроэкономических исследований группы Сергей Николайчук.

Как отметил эксперт ICU, это может произойти благодаря улучшению показателей промышленности и торговли.

В частности, по его словам, стремительно восстанавливается торговля. После двух месяцев падения годовые темпы розничной торговли вернулись к положительным значениям — 1,4% г/г (год к году — Delo.ua).

По оценкам ICU, объемы розничного товарооборота с учетом сезонности в июне были лишь на 3% ниже максимального уровня в январе.

В то же время, как отметил Николайчук, высокие показатели июня могут объясняться реализацией отложенного спроса и увеличением объемов покупки горючего для личного транспорта (на 11% г/г).

Аналитик отметил, что промышленное производство также быстро восстанавливается, и в июне сезонно скорректированный показатель был на 6,3% выше, чем в апреле, и только на 1,5% ниже, чем в январе — феврале. В годовом измерении падение замедлилось до 5,6% по сравнению с 12,2% в мае, в результате чего падение за полугодие составило 8,3%.

Весомую роль сыграло восстановление внутреннего спроса, в частности производство потребительских товаров длительного пользования выросло на 5%, а краткосрочного пользования — снизилось лишь на 1,1%. Среди видов деятельности существенно улучшились показатели металлургии (+ 7,5% м/м (месяц к месяцу — Delo.ua) и 3,9% г/г), химической отрасли (+ 10,1% м/м и + 1,1% г/г) и угледобычи (+ 51,7% м/м и 12,7%).

"На основе месячных показателей мы оцениваем падение ВВП во втором квартале примерно на 10-11% г/г (по сравнению с 10% г/г в нашем прогнозе). В то же время более 1 процентного пункта в этом падении обеспечено фактором позднего начала сбора урожая зерновых, что должно компенсироваться в следующем квартале", — написал Николайчук.

Напомним, Международный валютный фонд (МВФ) объяснил свой прогноз относительно падения ВВП Украины на 8,2%.

По мнению аналитиков МВФ, это связано с малым количеством сбережений у населения и ограниченной фискальной поддержкой экономики.