Экономика Украины продолжает падение — Кабмин

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-мае на 5,9%.

Об этом говорится в материалах министерства, передают "Українські новини".

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Указано, что в мае результаты деятельности большинства видов экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения на фоне смягчения карантина (в частности, восстановления деятельности большинства торгово-развлекательных центров, других учреждений торгового и бытового обслуживания населения, продовольственных рынков, а также частично пассажирских перевозок автомобильным транспортом (в городском, пригородном, внутриобластном и международном сообщении) и работы метрополитена), о чем свидетельствует улучшение индекса ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем.

По данным НБУ индекс ожиданий деловой активности в мае увеличился до 37 пунктов с 29,9 пунктов в апреле, хотя значение показателя меньше 50 свидетельствует о достаточно пессимистическом настроении бизнеса.

"В то же время негативное влияние распространения в мире COVID-19 и действие сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности", — говорится в сообщении.

Так, по итогам января-мая сокращение сводного индекса производства составило 7,3% (падение на 6,7% в январе-апреле), и соответственно сокращение объемов ВВП оценен Минэкономики на уровне 5,9%.

По данным Минэкономразвития, уровень теневой экономики в Украине в 2019 году снизился на 3% до 28% по сравнению с 2018 годом от объема официального ВВП.

Напомним, в конце мая Украина погасила еврооблигации, выпущенные под государственные гарантии США, на $1 млрд.

Также 30 июня стало известно, что Украина намерена выпустить еврооблигации, однако вскоре этот выпуск был отменен.

Как сообщалось, совокупный государственный долг Украины в мае 2020 года вырос на 0,6% в гривне — до 2,209 трлн грн, а в долларовом эквиваленте — на 0,8%, до $82,12 млрд.