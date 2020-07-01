Платежный баланс Украины сведен с профицитом $224 млн

Платежный баланс Украины за январь-май 2020 года сведен с профицитом в размере $224 млн против дефицита в $466 млн годом ранее.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

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Указано, что профицит текущего счета за этот период составил 5,597 млрд против дефицита текущего счета в объеме $1,12 млрд за аналогичный период 2019 года.

Как известно, платежный баланс Украины за 2019 год сведен с профицитом в размере $5,971 млрд, что в 2 раза больше показателя годом ранее, при этом баланс сведен с профицитом пятый год подряд.

Напомним, Кабмин прогнозирует, что в связи с негативным влиянием пандемии коронавируса, ВВП Украины в 2020 году может упасть на 4-8% по сравнению с 2019 годом.

Ранее правление Национального банка Украины приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% с 12 июня 2020 года.

Также сообщалось, что в Украине индекс потребительских цен в 2020 году может вырасти на 4,2%, а в 2021 году — на 5,3%, что позволит Национальному банку продолжить смягчение монетарной политики.

Кроме того, совокупный государственный долг Украины в мае 2020 года вырос на 0,6% в гривне — до 2,209 трлн грн, а в долларовом эквиваленте — на 0,8%, до $82,12 млрд.