Оснований для укрепления курса гривни нет — глава Минфина

При внесении изменений в государственный бюджет в марте использовался курс 30 грн за американский доллар, учитывая тогдашние обстоятельства на рынке.

Об этом в интервью "РБК-Украина" заявил министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, с учетом рыночного тренда в марте, курс был взят еще реалистично оптимистичный.

"Курс гривни мог быть и 35, 40, если бы Нацбанк вовремя не сдержал своими инструментами негативный тренд на рынке. Конечно, для нас, с одной стороны, есть понимание того, что, заложив курс 30 в бюджете, мы (сейчас при укреплении гривни) теряем часть доходов от таможни, от импортного НДС, который привязан к курсовой составляющей.

С другой стороны, у нас появляется определенная экономия на обслуживании долга. Только одно другое не перекрывает, к сожалению, соотношение идет 1: 2. Если посмотреть с прошлого года: плановый показатель недобора по таможне был 52 млрд грн, а экономия по госдолгу была примерно 26 млрд", — рассказал Марченко.

Глава Минфина отметил, что отрицательное сальдо торгового баланса несколько сокращается из-за более сильного "проседания" импорта, чем экспорта, "но, учитывая глубину глубин, где мы находимся с точки зрения экономической позиции, я не понимаю тренда на укрепление гривни".

"Не говорю, что надо его (тренд на укрепление гривни — Delo.ua) менять. Просто задаю вопрос… Официальный прогноз сальдо внешней торговли товарами и услугами — минус $8,3 млрд. Это означает, что оно должно быть перекрыто валютными поступлениями в страну по другим статьям. Ранее это были "заробитчане", сейчас их вклад сократится. Также было кредитование дочерними банками своих структур, были правительственные заимствования. Я не сторонник резких шагов.

Но сегодня макроэкономических оснований для укрепления гривни нет. Есть, может быть, кратковременные факторы, которые способствуют укреплению. Но я бы не сказал, что мы достаточно крепки как экономика, чтобы укреплять свою валюту", — подытожил министр финансов.

Как известно, принятие банковского закона и изменений в государственный бюджет на 2020 год являются двумя ключевыми требованиями, которые Международный валютный фонд поставил Украине для подписания кредитной программы на $5-8 млрд.

Напомним, как ранее сообщалось, в четверг, 28 мая, официальный курс доллара взлетел выше 27 грн.