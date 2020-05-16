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Валюта 1 час назад

В НБУ рассказали, что будет с курсом гривни после карантина

В Нацбанке уверены, что после карантина украинцы "не побегут покупать доллары"

Яков Смолий. Фото: antikor.com.ua Яков Смолий. Фото: antikor.com.ua
Яков Смолий. Фото: antikor.com.ua

В Национальном банке Украины не ожидают резких колебаний курса гривни относительно доллара после окончания карантина по коронавирусу.

Об этом заявил глава НБУ Яков Смолий в интервью "ВВС Украина".

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Он считает, что после карантина украинцы "не побегут покупать доллары".

По словам Смолия, сейчас банки имеют возможность обменивать валюту онлайн, поэтому во время карантина клиенты, у которых была безналичная гривня, могли поменять ее на безналичный доллар. Наличные же были доступны для обмена в банковских отделениях, которые не закрывались.

"Так что население имело возможность обменять деньги, когда хотело", — подчеркнул руководитель Нацбанка.

По его мнению, в первую очередь после карантина люди начнут тратить деньги, которые у них еще есть.

"Есть определенный отложенный спрос. Хотя спрос будет оставаться еще достаточно подавленным, мы больше ожидаем некоторое увеличение потребления, если сравнить с карантином, а не на увеличение валютных накоплений или валютных операций", — отметил Смолий.

Также он заверил, что НБУ умеет справляться с колебанием курса и напомнил, что во время определенного ажиотажа на валюту в марте Национальный банк продал более $2 млрд, чтобы сдержать его.

"Сегодня курс даже немного укрепился, и мы выкупаем доллары на рынке в международные резервы... Мы умеем работать с рынком так, чтобы не было резких колебаний, если они вдруг начнутся", — заявил глава НБУ.

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Напомним, 23-27 марта Нацбанк продал из резервов $76,8 млн для поддержки курса гривни.

16-20 марта Национальный банк потратил из золотовалютных резервов $1,038 млрд для сдерживания резкой девальвации гривни, а 10-13 марта — $981,6 млн.

Также в Нацбанке сообщали, что за первую неделю мая пополнили резервы на $199,1 млн.

Всего с начала 2020 года НБУ выкупил с валютного рынка $2,268 млрд, а продал из резервов $2,793 млрд. Чистая продажа валюты из резервов составила $524,7 млн.

Ранее Яков Смолий сообщил, что деньги из нового кредита Международного валютного фонда планируют потратить на финансирование дефицита государственного бюджета Украины.

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