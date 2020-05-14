Аналитики прогнозируют укрепление гривни в ближайшее время до отметки 25 гривень за доллар

Принятие так называемого "антиколомойского" закона и грядущее получение Украиной транша МВФ приведет к падению курса доллара. Об этом Delo.ua рассказал аналитик Инвестиционной группы "Универ" Михаил Федоров.

"Верховная Рада Украины на заседании 13 мая приняла так называемый "антиколомойский закон". Теперь никаких больших препятствий для сотрудничества с МВФ у страны нет. А это значит, что Украина получит деньги от МВФ. Макроэкономическая стабильность страны будет сохранена. Иностранный капитал будет покупать ОВГЗ Украины, за счет чего доходности по ним будут снижаться, и стоимость обслуживания государственного долга так же будет снижаться. Помимо этого Украина получит деньги от ЕС и Всемирного Банка. Страна сможет профинансировать свой дефицит бюджета и с государственными финансами страны все будет хорошо, по крайней мере в обозримом будущем", — утверждает Федоров.

По его словам, за счет всего этого курс гривни уже в ближайшее время сможет укрепиться до отметки 25 гривень за доллар.

"Далее динамика курса гривны может повторить свою динамику в 2019 году, когда гривня укрепилась с курса 28 гривен за доллар в январе 2019 года до 23,2 гривен за доллар в декабре 2019 года", — добавил он.

Уровень 25 гривен за доллар — это, говорит эксперт, цель в перспективе пары месяцев. После, гривня, скорее всего, продолжит свой рост.

"Я считаю, что в консервативном варианте к концу года курс может достигнуть отметки 24 гривны за доллар. В базовом варианте гривна достигнет уровня 23 гривни за доллар, а в оптимистичном варианте к концу года курс может достигнуть отметки 21 гривни за доллар", — резюмировал аналитик.

Напомним,Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в среду, 13 мая, приняла во втором чтении законопроект об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, известный как "антиколомойский закон": "За" проголосовали 270 народных депутатов. После этого представитель Европейской комиссии заявил, что Украина, приняв в среду закон о банках, выполнила все условия, необходимые для выделения последнего транша четвертой программы макроэкономической помощи в размере €500 млн.