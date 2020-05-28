Официальный курс доллара взлетел выше 27 грн

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 27 грн за доллар.

Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

В частности, официальный курс гривни к доллару на 28 мая установлен на таком уровне: 27,0002 грн за 1 доллар (+0,0973 грн). При этом курс доллара на 27 мая составлял 26,9029 грн за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс вырос до максимума за последний месяц. В последний раз курс был выше 29 апреля — 27,0485 грн за доллар.

В то же время в обменных пунктах Украины утром 28 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 27,02 грн за доллар.

Курс евро вырос на 4 копейки до 29,52 грн за евро.

Напомним, в Национальном банке Украины не ожидают резких колебаний курса гривни относительно доллара после окончания карантина по коронавирусу.

В частности, глава НБУ Яков Смолий считает, что после карантина украинцы "не побегут покупать доллары".