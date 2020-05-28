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Валюта 50 минут назад

Официальный курс доллара взлетел выше 27 грн

Впервые за месяц НБУ поднял официальный курс доллара до 27 грн

Валюта. Фото: nr2.com.ua Валюта. Фото: nr2.com.ua
Валюта. Фото: nr2.com.ua

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 27 грн за доллар.

Курс на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем, свидетельствуют данные на сайте регулятора.

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В частности, официальный курс гривни к доллару на 28 мая установлен на таком уровне: 27,0002 грн за 1 доллар (+0,0973 грн). При этом курс доллара на 27 мая составлял 26,9029 грн за 1 доллар.

Таким образом, официальный курс вырос до максимума за последний месяц. В последний раз курс был выше 29 апреля — 27,0485 грн за доллар.

В то же время в обменных пунктах Украины утром 28 мая курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 27,02 грн за доллар.

Курс евро вырос на 4 копейки до 29,52 грн за евро.

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Напомним, в Национальном банке Украины не ожидают резких колебаний курса гривни относительно доллара после окончания карантина по коронавирусу.

В частности, глава НБУ Яков Смолий считает, что после карантина украинцы "не побегут покупать доллары".

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