Минэкономики спрогнозировало уровень инфляции и курс гривни на 2021 год

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует рост ВВП в 2021 году на 4,6% при инфляции 7,3%.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления с доработанным макропрогнозом на ближайшие 3 года, сообщает "Интерфакс-Украина".

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В свою очередь в 2022 году рост ВВП ожидается на уровне 4,3% при инфляции 6,2%.

При этом Минэкономики построило макропрогноз с учетом среднегодового курса гривни на уровне 29,1 за доллар.

Как указано в проекте постановления, рост экспорта ожидается на 2,9% в следующем и на 6,4% в 2022 году, тогда как рост импорта прогнозируется на уровне 10,6% и 10% соответственно.

Дефицит торгового баланса составит в 2021 году $10,4 млрд и $13,6 млрд в 2022 году.

Также доработанный макропрогноз предусматривает увеличение минимальной зарплаты в 2021 году до 6,25 тысяч грн (в два этапа — до 6 тысяч грн с начала 2021 года и до 6,5 тысяч грн с 1 июля), а в 2022 году — до 6,7 тысяч грн и до 7,176 тысяч грн в 2023 году.

Согласно ожиданиям министерства, номинальная среднемесячная зарплата составит в следующем году 13,6 тысяч грн и 15,4 тысяч грн в 2022 году. При этом безработица составит 9,2% работоспособного населения в следующем году и 8,5% — через год.

Номинальный ВВП в 2021 году ожидается на уровне 4,505 трлн грн с дальнейшим ростом до 5,089 трлн грн в 2022 году.

Кроме того, укрепление гривни в 2021 году с прогнозных 29,1 грн/$1 до 28-27 грн/$1 обойдется экономике в 0,2-0,5% ВВП, указало министерство.

Согласно документу, при среднегодовом курсе 27 грн/$1 прирост реального ВВП, по сравнению с базовым сценарием в 2021 году, сократится на 0,5%, при курсе 28 грн/$1 — на 0,2%.

"При среднегодовом курсе 28 грн/$1 прирост реального ВВП сократится на 0,2%, при этом объем импорта товаров и услуг увеличится в реальном измерении на 0,24%, тогда как экспорт товаров и услуг сократится на 0,21%, конечные расходы домохозяйства — на 0,02% и валовое нагромождение основного капитала на 0,03%", — указало Минэкономики в пояснительной записке.

Проект соответствующего постановления Кабинет министров должен рассмотреть на заседании в среду, 29 июля.

Как отметило Минэкономики, обеспокоенность по поводу возможного формирования в 2021 году более крепкой гривни, чем прогнозировалось, выразил Национальный банк. Таким образом, в доработанном макропрогнозе были уточнены прогнозные показатели курса гривни.

"Со своей стороны, в рамках оценки фискальных рисков для бюджета, Минэкономики на основе интегральной эконометрической модели сделало симуляцию влияния более крепкой гривни на прогнозные макропоказатели. При других неизменных допущениях в расчет был заложен курс в среднем в 2021 году на уровне 27 грн/$1 и 28 грн/$1", — указано в документе.

Как сообщалось, нынешний макропрогноз построен на ожиданиях, что среднегодовой курс в следующем году составит 30 грн/$1, на конец года — 30,75 грн/$1.

Напомним, правительство в рамках подготовки проекта правок в госбюджет-2020 ухудшило макропрогноз из-за эпидемии коронавируса.

Предполагалось, что после падения на 4,3% ВВП в 2020 году экономика в 2021 году вернется к росту и восстановится на 2,4%.

Ранее министр экономики Игорь Петрашко заявил, что укрепления гривни до 26–25 грн/$ быть не должно. Национальная валюта должна остановиться на отметке 27–28 грн за доллар, считает он.