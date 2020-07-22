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Валюта 10 минут назад

Доллара по 26 грн больше не должно быть — глава Минэкономики

Игорь Петрашко считает, что в Украине ни в коем случае нельзя было допустить усиления курса гривни

Игорь Петрашко. Фото: Минэкономики Игорь Петрашко. Фото: Минэкономики
Игорь Петрашко. Фото: Минэкономики

Министр экономики Игорь Петрашко заявил, что укрепления гривни до 26–25 грн/$ быть не должно.

Национальная валюта должна остановиться на отметке 27–28 грн за доллар, заявил он в интервью РБК-Украина.

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Таким образом, министр прокомментировал стремительное падение гривни по отношению к американской и европейской валюте, которое происходит в последнее время.

"Во-первых, я считаю, что должно быть усиление курса. Если курс сейчас 27–28, то он не должен ходить в 26–25. Экспортеры не ожидают девальвации курса. Нужна стабильность и отсутствие колебаний, чтобы у нас не повторилась ситуация прошлого года, за это я больше всего переживаю", — заявил министр.

По его словам, курс 23,5 грн/доллар сильно ударил и по аграриям, и по металлургам.

"При курсе 28 грн/доллар закупили удобрения, средства защиты, топливо, а продали потом по 23. Кто от этого выиграл?" — поинтересовался Петрашко.

Он отметил, что колебание курса вывело маржу из продуктивного сектора в непродуктивный.

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"Доходность по ОВГЗ в то время зашкаливала и доходила до 30% при любом отсутствии риска. Как можно было такое допустить? Забрали деньги через курс у промышленников, у аграриев, без любых оснований, не пополнили резервы, когда могли пополнить. Выкупаем валюту, в чем вопрос? Резервы были бы больше и курс был бы 27. У нас не было бы падения ВВП. Падение ВВП заложило не правительство Гончарука, я считаю, а заложил Национальный банк неразумной курсовой политикой и практически вымыванием в 4-м квартале денег из реального сектора экономики для перераспределения на непроизводительные сектора", — сказал Петрашко.

Министр считает, что в Украине ни в коем случае нельзя было допустить усиления курса гривни, поскольку наша страна только развивается.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что уважает независимость Национального банка, но при этом курс доллара должен быть около 30 грн/$, а из-за дешевой валюты банкротятся предприятия-экспортеры.

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С тех пор гривня очень сильно обвалилась по отношению к евро и доллару.

Идею искусственно обваливать гривню уже раскритиковали и экономисты, и бывшие чиновники.

Если задание президента Зеленского выполнят и курс доллара повысят до 30 грн/$, инфляция ускорится на 2,2%, подорожает коммуналка, бензин и газ.

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева также резко раскритиковала Зеленского за его слова о долларе.

Напомним, во время предвыборных дебатов на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве Владимир Зеленский заявлял: "У меня вопрос от народа... Как обвалилась гривня? Почему Гонтарева прячется в Лондоне?"

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