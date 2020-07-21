Гривня дешевеет: новый глава НБУ считает курс нормальным

Снижение курса гривни по отношению к основным иностранным валютам, которые последнюю неделю наблюдаются на валютном рынке (только за сутки с 20 июля гривня просела на 20 копеек по отношению к доллару) новый глава Нацбанка Кирилл Шевченко назвал нормальным и не требующим интервенций НБУ на межбанковском валютном рынке.

"Мы не видим пересечения предельного курса, чтобы НБУ реагировал. Колебания нормальные. Оснований для того, чтобы выходить нет ", — отметил Шевченко в ходе пресс брифинга.

О том, каким он видит этот "предельный курс" Шевченко не уточнял. Был лаконичным: "Плавающий курс — это неизменные принципы НБУ".

Между тем, 21 июля НБУ поставил котировку продажи доллара на межбанковском валютном рынке на уровне 27,69 грн/доллар.

Тем временем, по сравнению с первым банковским днем этой недели понедельником, 20 июля, НБУ удешевил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на вторник, 21 июля, больше чем на 24 копейки — с 27,3606 грн/$ до 27,6011 грн/$.

Об этом говорится в данных регулятора.

Официальный курс валют на 21 июля:

✅ 1 доллар США — 27,6011 грн;

✅ 1 евро — 31,5908 грн;

✅ 1 швейцарский франк — 29,4365 грн;

✅ 1 фунт стерлингов — 34,8698 грн.

На межбанковском валютном рынке 21 июля доллар по сравнению с первым банковским днем этой недели в покупке подорожал на 8 копеек, в продаже — на 9 копеек. В понедельник, 20 июля, межбанк закрылся в диапазоне 27,61/27,63 грн/доллар, а уже во вторник, 21 июля, открылся в диапазоне 27,69/27,72 грн за доллар.

Евро на межбанке подорожал в покупке на 17 копеек, в продаже — на 18 копеек. 21 июля торги по евро стартовали в диапазоне 31,69/31,72 грн за евро. 20 июля закрылись на уровне — 31,52/31,54 грн/евро.

Дилеры прогнозируют на сегодня коридор по доллару в пределах 27,52-27,85 грн/доллар, по евро — 31,35-31,98 грн/евро.

На наличном рынке во вторник утром средний курс покупки доллара составил 27,60 грн/доллар. Продают наличный доллар по курсу 27,67 грн/доллар. В понедельник доллар покупали дешевле на 18 копеек, продавали дешевле на 20 копеек. Курс был 27,42/27,47 грн/доллар.

Средний курс купли/продажи евро в первой половине дня на наличном рынке составил 31,40/31,53 грн/евро. В понедельник утром евро покупали дешевле на 50 копеек, продавали дешевле на 48 копеек. Курс был 30,90/31,05 грн/евро.