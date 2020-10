В посольстве США обеспокоены по поводу выговора Рожковой и Сологубу

В посольстве США разделяют обеспокоенность МВФ по поводу решения Совета Национального банка Украины (НБУ) о выговоре и недоверии Рожковой и Сологубу.

Об этом говорится в сообщении посольства, опубликованном в Twitter.

В посольстве США в Украине разделяют обеспокоенность Международного валютного фонда по поводу того, что совет Национального банка Украины (НБУ) принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.

"Мы разделяем обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ по выговору заместителям председателя НБУ Рожковой и Сологубу. Крепкий и независимый Национальный банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства в Твиттер в пятницу.

We share the IMF"s concern about the recent NBU Council vote to reprimand Deputy Governors Rozhkova and Sologub. A strong and independent NBU is critical to Ukraine"s continued economic development.https://t.co/WLEfXnEgj2