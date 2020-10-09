Политика 30 минут назад

В посольстве США обеспокоены по поводу выговора Рожковой и Сологубу

В посольстве США считают, что крепкий и независимый Нацбанк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины

Катерина Рожкова. Фото: Facebook Катерина Рожкова. Фото: Facebook
Катерина Рожкова. Фото: Facebook

В посольстве США разделяют обеспокоенность МВФ по поводу решения Совета Национального банка Украины (НБУ) о выговоре и недоверии Рожковой и Сологубу.

Об этом говорится в сообщении посольства, опубликованном в Twitter.

Кратко и по делу в Telegram

В посольстве США в Украине разделяют обеспокоенность Международного валютного фонда по поводу того, что совет Национального банка Украины (НБУ) принял решение объявить выговор и выразить недоверие первому замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы НБУ Дмитрию Сологубу.

"Мы разделяем обеспокоенность МВФ по поводу недавнего голосования Совета НБУ по выговору заместителям председателя НБУ Рожковой и Сологубу. Крепкий и независимый Национальный банк имеет критически важное значение для дальнейшего экономического развития Украины", — говорится в сообщении, опубликованном в аккаунте посольства в Твиттер в пятницу.

Напомним, 2 октября Совет Национального банка Украины объявил выговор и выразил недоверие первой замглавы НБУ Екатерине Рожковой и заместителю главы Дмитрию Сологубу.

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8 октября глава НБУ Кирилл Шевченко сообщил, что совет НБУ принял решение объявить выговор и выразить недоверие Рожковой и Сологубу из-за нарушения ими стратегии коммуникаций и политики "единого голоса" (One voice policy) Нацбанка,.

"Это означает, что мы, как команда единомышленников в НБУ, должны придерживаться единой позиции, избегать разногласий в коммуникациях. Ведь несогласованность в коммуникациях членов одной команды формирует у участников рынка неверные ожидания, а соответственно и не способствует построению доверия к действиям центрального банка. К тому же, высказывания контрастных взглядов различными членами одной команды может навредить взаимопониманию с международными партнерами, особенно это актуально на фоне диалога с МВФ, который Украина ведет сейчас", — заявил Шевченко.

В свою очередь, сама Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб назвали историю со своим выговором победой прошлого над будущим.

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