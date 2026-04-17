Никто не хочет быть первым: судовладельцы с осторожностью относятся к открытию Ормузского пролива

На заявление Ирана об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов мировые нефтетрейдеры и владельцы танкеров отреагировали с осторожностью из-за отсутствия деталей безопасности маршрута и наличия морских мин.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

Сегодня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи сообщил, что проход свободен по "скоординированному маршруту". Президент США Дональд Трамп подтвердил открытие пути, несмотря на американскую блокаду иранских судов.

На фоне этих новостей цены на нефть и газ упали, а фондовые рынки продемонстрировали рост. Однако данные Bloomberg свидетельствуют, что суда не спешат заходить в пролив. Судовладельцы сравнивают ситуацию с "первым пингвином, который должен сойти с льдины", чтобы проверить безопасность воды. Основные беспокойства вызывают возможные морские мины на традиционных маршрутах у Омана, необходимость специального страхования и угроза возобновления блокады.

"Рынок отнесется к этому с осторожным оптимизмом, а не с полной уверенностью. Хотя этот шаг должен помочь восстановить движение судов и облегчить давление на потоки энергии, операционная среда остается очень контролируемой и чувствительной", – отметил Фархад Патель, директор судоходного агентства "Sharaf". По его словам, ограничения маршрутов и проверки означают, что нормальные условия торговли еще не вернулись.

Сейчас в Персидском заливе на танкерах застряли, по меньшей мере, 135 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов. Даже при полной свободе навигации понадобятся недели, чтобы грузы достигли пунктов назначения, и значительное время для стабилизации добычи в регионе.

Еще одним вопросом является страхование. Несколько владельцев заявили, что начнут пытаться договариваться о ценах, чтобы покрыть расходы на транзит, в то время как другие сказали, что цены нужно снизить, прежде чем они попытаются пересечь линию.

Дополнительным вопросом остается требование Ирана по уплате "сборов" за транзит, ранее отклоненная Международной морской организацией (ИМО).

Генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес подчеркнул: "Сейчас мы проверяем недавнее заявление о полном открытии Ормузского пролива с точки зрения соблюдения свободы судоходства и безопасного прохода". Дальнейшая стабильность маршрута зависит от соблюдения режима прекращения огня в регионе и действий США по блокаде иранского флота.

Напомним, 17 апреля Иран объявил о полном открытии Ормузского пролива для коммерческого судоходства на период действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем.