Вопреки блокаде США: подсанкционные супертанкеры прошли через Ормузский пролив
Второй супертанкер, находящийся под санкциями США, вошел в Персидский залив через Ормузский пролив, несмотря на введенную Вашингтоном блокаду судов, входящих в иранские порты.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.
Агентство напоминает, что блокаду объявил президент США Дональд Трамп после состоявшихся в выходные в Исламабаде безрезультатных переговоров между США и Ираном.
В Центральном командовании США заявляли, что с начала блокады было развернуто 10 судов и ни одно из них не смогло ее нарушить.
Впрочем, санкционный супертанкер пересек пролив и направился в иранский порт Имама Хомейни.
В то же время, пустой нефтяной танкер класса VLCC RHN в среду вошел в регион. Его дальнейший маршрут пока неизвестен. Судно такого типа может перевозить до 2 миллионов баррелей нефти.
Это произошло на следующий день после прохождения через Ормузский пролив другого подсанкционного танкера - VLCC Alicia, направляющегося в Ирак.
Согласно имеющимся данным, оба судна в последние годы были задействованы в транспортировке иранской нефти.
Замечает, что Тегеран готов рассмотреть возможность свободного прохода торговых судов через оманскую сторону Ормузского пролива. Инициатива была озвучена в рамках переговоров с Соединенными Штатами как шаг к стабилизации региона.