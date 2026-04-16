Вопреки блокаде США: подсанкционные супертанкеры прошли через Ормузский пролив

Второй супертанкер, находящийся под санкциями США, вошел в Персидский залив через Ормузский пролив, несмотря на введенную Вашингтоном блокаду судов, входящих в иранские порты.

Агентство напоминает, что блокаду объявил президент США Дональд Трамп после состоявшихся в выходные в Исламабаде безрезультатных переговоров между США и Ираном.

В Центральном командовании США заявляли, что с начала блокады было развернуто 10 судов и ни одно из них не смогло ее нарушить.

Впрочем, санкционный супертанкер пересек пролив и направился в иранский порт Имама Хомейни.

В то же время, пустой нефтяной танкер класса VLCC RHN в среду вошел в регион. Его дальнейший маршрут пока неизвестен. Судно такого типа может перевозить до 2 миллионов баррелей нефти.

Это произошло на следующий день после прохождения через Ормузский пролив другого подсанкционного танкера - VLCC Alicia, направляющегося в Ирак.

Согласно имеющимся данным, оба судна в последние годы были задействованы в транспортировке иранской нефти.

Замечает, что Тегеран готов рассмотреть возможность свободного прохода торговых судов через оманскую сторону Ормузского пролива. Инициатива была озвучена в рамках переговоров с Соединенными Штатами как шаг к стабилизации региона.