Иран готов разблокировать Ормузский пролив: Тегеран выдвинул условия

Тегеран готов рассмотреть возможность свободного прохода торговых судов через оманскую сторону Ормузского пролива. Инициатива была озвучена в рамках переговоров с Соединенными Штатами как шаг к стабилизации региона.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Основным условием Ирана является достижение полного соглашения, которое сделало бы невозможным возобновление вооруженного конфликта после завершения текущего прекращения огня.

Масштаб энергетического кризиса

Война между США, Израилем и Ираном привела к самым серьезным в истории сбоям в поставках нефти и газа.

Из-за блокировки пролива, где проходит пятая часть мирового энергетического трафика, в Персидском заливе с конца февраля застряли сотни танкеров и около 20 000 моряков.

Несмотря на то, что с 8 апреля действует двухнедельное перемирие, контроль над этим водным путем остается главным препятствием для завершения войны.

Детали иранского предложения

Иранский план предусматривает использование судами маршрутов в территориальных водах Омана без риска нападений со стороны Тегерана.

Пока остается непонятным, будет ли это разрешение распространяться на суда, связанные с Израилем, и обязуется ли Иран обезвредить установленные в регионе мины.

Источники в западных службах безопасности подтверждают, что это предложение уже находится в стадии обработки, хотя официального ответа от Белого дома пока не поступало.

Иран смягчает позиции

Эта инициатива свидетельствует о смягчении позиции Тегерана, ранее грозившего ввести односторонний сбор за проход международными водами и объявить полный суверенитет над проливом.

Международная морская организация ООН уже отвергла попытки Ирана изменить правила судоходства, назвав их опасным прецедентом. Предложение использовать оманскую сторону пролива может стать первым шагом к возобновлению системы разделения движения, действовавшей с 1968 года.

Текущая ситуация на рынке

Пока дипломаты обсуждают условия мира, США продолжают удерживать блокаду выходящих из иранских портов нефтяных судов. Все остальное судоходное движение в регионе остается фактически парализованным за последние месяцы.

Восстановление свободного доступа к проливу шириной всего 34 километра критически важно не только для рынка нефти, но и для поставок минеральных удобрений и других стратегических товаров.

Напомним, мировые цены на нефть в четверг остались практически без изменений после предварительного понижения. Инвесторы проявляют сдержанность из-за сомнений в результативности переговоров между США и Ираном.