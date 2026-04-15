Иран готовится к сокращению нефтедобычи на фоне блокады США

Ирану, вероятно, придется начать существенно сокращать добычу нефти в течение примерно двух недель в случае эффективного ограничения экспорта в результате возможной военно-морской блокады со стороны США.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Financial Times.

В то же время, Тегеран, по оценкам аналитиков, рассчитывает, что сможет выдерживать экономическое давление дольше, чем американская администрация выдержит последствия высоких мировых цен на нефть.

По данным спутникового мониторинга компании Kayrros, запасы сырой нефти в иранских хранилищах, которые используются для хранения не экспортируемой продукции, заполнены чуть более чем на 51%.

При текущем уровне экспорта около 1,8 млн. баррелей в сутки этого объема хватит примерно на 16 дней добычи, после чего страна может превысить предыдущий пиковый уровень запасов в 92 млн. баррелей, зафиксированный во время пандемии Covid-19 в 2020 году.

Аналитики отмечают, что на практике Иран вряд ли будет ждать полного заполнения резервуаров и, вероятно, начнет корректировать добычу раньше, чем это делали другие страны Персидского залива в подобных условиях. После многолетнего опыта работы в условиях санкций, Тегеран имеет отработанные механизмы оперативной адаптации производства к ограничениям экспорта.

Руководитель направления геополитики консалтинговой компании Energy Aspects Ричард Бронз оценивает, что Иран сможет поддерживать текущий уровень добычи еще 10–15 дней при полной остановке экспорта, после чего начнет сокращение производства на отдельных месторождениях. По его словам, в последние дни в Персидский залив входит обычное количество танкеров, что позволяет Ирану временно увеличивать объемы хранения нефти на судах.

Отмечается, что в течение конфликта Иран продолжал регулярную загрузку супертанкеров в главном экспортном узле на острове Харг, каждый из которых способен перевозить около 2 млн баррелей. В то же время около половины из примерно 3,6 млн баррелей суточной добычи потребляется внутри страны, что отчасти снижает зависимость от экспорта.

Аналитики также отмечают, что региональные производители уже сокращали добычу еще до полного заполнения хранилищ, опасаясь рисков инфраструктуры в условиях конфликта. В отрасли считается более целесообразным ограничивать добычу на раннем этапе, чем полностью останавливать месторождения из-за риска долгосрочных повреждений.

Несмотря на потенциальное давление, эксперты сомневаются в быстром обрушении экспорта. По словам представителей отрасли, Иран имеет возможность использовать альтернативные логистические и политические механизмы, в том числе накопленные запасы на танкерах, которые, по оценкам, могут достигать 150 млн баррелей за пределами Ормузского пролива.

В то же время, ряд аналитиков оценивает потенциальные потери от блокады на уровне около 435 млн долларов в сутки. Они также предупреждают, что эскалация может распространиться на другие транспортные маршруты, включая Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив.

По оценкам экспертов, ситуация остается нестабильной: Иран может как временно удерживать экспорт за счет гибких схем поставки, так и вынужден будет перейти к сокращению добычи в случае усиления внешнего давления.

Напомним, Силы Центрального командования США 13 апреля в 17:00 по киевскому времени начали блокаду всего морского судоходства как на вход в иранские порты, так и на выход из них.