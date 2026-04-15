Іран готується до скорочення нафтовидобутку на тлі блокади США

Ірану, ймовірно, доведеться почати суттєво скорочувати видобуток нафти протягом приблизно двох тижнів у разі ефективного обмеження експорту внаслідок можливої військово-морської блокади з боку США.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Financial Times.

Водночас Тегеран, за оцінками аналітиків, розраховує, що зможе витримувати економічний тиск довше, ніж американська адміністрація витримає наслідки високих світових цін на нафту.

За даними супутникового моніторингу компанії Kayrros, запаси сирої нафти в іранських сховищах, які використовуються для зберігання продукції, що не може бути експортована, заповнені трохи більш як на 51%.

За поточного рівня експорту близько 1,8 млн барелів на добу цього обсягу вистачить приблизно на 16 днів видобутку, після чого країна може перевищити попередній піковий рівень запасів у 92 млн барелів, зафіксований під час пандемії Covid-19 у 2020 році.

Аналітики зазначають, що на практиці Іран навряд чи чекатиме повного заповнення резервуарів і, ймовірно, почне коригувати видобуток раніше, як це робили інші країни Перської затоки в подібних умовах. Після багаторічного досвіду роботи в умовах санкцій Тегеран має відпрацьовані механізми оперативної адаптації виробництва до обмежень експорту.

Керівник напряму геополітики консалтингової компанії Energy Aspects Річард Бронз оцінює, що Іран зможе підтримувати поточний рівень видобутку ще 10–15 днів у разі повної зупинки експорту, після чого розпочне скорочення виробництва на окремих родовищах. За його словами, останніми днями в Перську затоку заходить звичайна кількість танкерів, що дозволяє Ірану тимчасово збільшувати обсяги зберігання нафти на суднах.

Зазначається, що протягом конфлікту Іран продовжував регулярне завантаження супертанкерів у головному експортному вузлі на острові Харг, кожен з яких здатний перевозити близько 2 млн барелів. Водночас близько половини з приблизно 3,6 млн барелів добового видобутку споживається всередині країни, що частково знижує залежність від експорту.

Аналітики також відзначають, що регіональні виробники вже скорочували видобуток ще до повного заповнення сховищ, побоюючись ризиків для інфраструктури в умовах конфлікту. У галузі вважається доцільнішим обмежувати видобуток на ранньому етапі, ніж повністю зупиняти родовища через ризик довгострокових пошкоджень.

Попри потенційний тиск, експерти сумніваються у швидкому обваленні експорту. За словами представників галузі, Іран має можливість використовувати альтернативні логістичні та політичні механізми, зокрема накопичені запаси на танкерах, які, за оцінками, можуть сягати до 150 млн барелів за межами Ормузької протоки.

Водночас низка аналітиків оцінює потенційні втрати від блокади на рівні близько 435 млн доларів на добу. Вони також попереджають, що ескалація може поширитися на інші транспортні маршрути, включно з Червоним морем і Баб-ель-Мандебською протокою.

Загалом, за оцінками експертів, ситуація залишається нестабільною: Іран може як тимчасово утримувати експорт за рахунок гнучких схем постачання, так і змушений буде перейти до скорочення видобутку у разі посилення зовнішнього тиску.

Нагадаємо, Сили Центрального командування США 13 квітня о 17:00 за київським часом розпочали блокаду всього морського судноплавства, як на вхід до іранських портів, так і на вихід з них.