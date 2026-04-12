Іран не може відкрити Ормузьку протоку, бо втратив контроль над мінами

Іран не може повноцінно відновити судноплавство через Ормузьку протоку через нездатність оперативно виявити та знешкодити встановлені морські міни.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення New York Times. 

За їхніми оцінками, мінування протоки, здійснене Іраном минулого місяця після ескалації конфлікту зі США та Ізраїлем, суттєво обмежило рух танкерів та інших суден. Це, своєю чергою, призвело до зростання цін на енергоносії та посилило вплив Ірану на глобальні ринки.

Попри формальне збереження проходу через протоку відкритим, фактичне судноплавство обмежене. Іран дозволяє рух окремих суден, однак попереджає про ризики мінування та публікує обмежені безпечні маршрути.

Американські офіційні особи зазначають, що мінування здійснювалося хаотично, без чіткої фіксації координат. Частина мін могла зміщуватися під впливом течій, що додатково ускладнює їх виявлення.

Технічні можливості Ірану щодо розмінування є обмеженими. Водночас навіть для США процес очищення акваторії від мін залишається складним і тривалим.

Ситуація ускладнює виконання вимог адміністрації Дональда Трампа щодо повного та безпечного відкриття Ормузької протоки. Це питання, ймовірно, стане одним із ключових під час переговорів між сторонами, які мають відбутися найближчим часом.

На тлі цих подій у регіоні зберігається висока напруга. Попередні атаки на енергетичну інфраструктуру та загрози з боку Ірану вже спричинили суттєві перебої у світовому судноплавстві та волатильність на нафтових ринках.

8 квітня Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні за умови негайного відкриття Ормузької протоки. Він вказав, що США вже "досягли та перевищили всі військові цілі", а також «значно просунулися» в досягненні остаточної мирної угоди.

Автор:
Тетяна Гойденко