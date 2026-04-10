Перемир’я не заспокоїло ринки: Ормузька протока майже заблокована, нафта дорожчає

Нафта дорожчає через кризу / Depositphotos

Ціни на нафту піднялися на тлі загострення ризиків постачання із Саудівської Аравії та майже повної зупинки руху танкерів через Ормузьку протоку. Попри тимчасове перемир’я між США та Іраном, ринки залишаються напруженими через загрозу тривалих перебоїв і можливе подальше зростання цін.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Які ціни на нафту

У п’ятницю світові ціни на нафту продемонстрували зростання на тлі нових ризиків для постачання. Ф’ючерси на Brent піднялися на 0,6% - до 96,50 долара за барель, тоді як американська WTI додала 0,5% і досягла позначки 98,36 долара.

Попри це, за підсумками тижня ринок залишається в мінусі: обидва бенчмарки втратили близько 11%, що стало найгіршим показником із червня 2025 року.

Аналітики попереджають, що за збереження нинішніх обмежень на перевезення через Ормузьку протоку ціни можуть різко зрости - аж до 190 доларів за барель. Водночас часткове відновлення транзиту здатне стримати подорожчання, хоча котирування все одно залишатимуться значно вищими за довоєнний рівень.

 Причини зростання

Головним чинником зростання стали побоювання щодо перебоїв у постачанні нафти із Саудівської Аравії після атак на енергетичну інфраструктуру країни. Внаслідок ударів виробничі потужності скоротилися приблизно на 600 тисяч барелів на добу, а пропускна здатність ключового нафтопроводу - ще на 700 тисяч.

Додатковий тиск на ринок створює ситуація в Ормузькій протоці — одному з найважливіших маршрутів транспортування нафти у світі. Судноплавство там фактично зупинилося і становить менш як 10% від звичних обсягів, попри оголошене перемир’я між США та Іраном.

Хоча сторони за посередництва Пакистану погодилися на тимчасове припинення вогню, бойові дії повністю не припинилися. Це посилює невизначеність на ринку та підживлює сумніви щодо стабільності домовленостей.

Крім того, Іран прагне запровадити плату за проходження суден через протоку, що викликає опір з боку західних країн і міжнародних організацій. На цьому тлі ринки уважно стежать за будь-якими сигналами щодо відновлення навігації та результатів мирних переговорів.

За оцінками експертів, конфлікт уже призвів до пошкодження десятків об’єктів енергетичної інфраструктури в регіоні та виведення з ладу значної частини нафтопереробних потужностей, що й надалі загрожує глобальним поставкам.

Зазначимо, через енергетичний шок, спровокований конфліктом США та Ізраїлю з Іраном, податкові надходження Росії від нафтовидобутку у квітні зростуть удвічі - до 9 млрд доларів.

Автор:
Ольга Опенько