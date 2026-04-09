Нафтові доходи Росії подвояться у квітні через війну в Ірані - Reuters

Через енергетичний шок, спровокований конфліктом США та Ізраїлю з Іраном, податкові надходження Росії від нафтовидобутку у квітні зростуть удвічі — до 9 млрд доларів

Про це інформує Delo.ua з посиланням на розрахунку Reuters.

Таке різке збільшення прибутків другого за величиною експортера нафти у світі стало прямим наслідком енергетичної кризи, спровокованої бойовими діями США та Ізраїлю проти Ірану.

Енергетичний шок виник після фактичного закриття Іраном Ормузької протоки у відповідь на авіаудари наприкінці лютого.

Оскільки через цей маршрут проходить близько п'ятої частини світового потоку нафти та зрідженого газу, ф'ючерси на марку Brent стабільно тримаються значно вище позначки у 100 доларів за барель.

Згізно з розрахунками Reuters, це дозволило середній ціні російської нафти Urals у березні підскочити до 77 доларів за барель, що на 73% більше за лютневі показники та суттєво перевищує закладені в бюджеті 59 доларів.

Проте економісти зазначають, що очікувані прибутки мають обмежений ефект для стабілізації російської економіки. Дефіцит бюджету за перший квартал 2026 року вже сягнув 4,58 трильйона рублів, що становить майже 2% валового внутрішнього продукту країни.

Податкові надходження у квітні зростуть лише на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року, попри аномально високі ціни.

Ризики для видобутку

Додатковим фактором, що загрожує фінансовій стабільності Москви, залишаються систематичні атаки на російську енергетичну інфраструктуру.

Пошкодження нафтопереробних та видобувних потужностей створює ризики скорочення фізичних обсягів виробництва нафти.

Кінцевий розмір вигоди для російського бюджету залежатиме від тривалості конфлікту в Ірані та здатності країни підтримувати експортні потужності під тиском санкцій і воєнних дій.

Нащо доходи Росії від експорту нафти продемонстрували стрімке зростання, досягнувши максимальних показників з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. За чотири тижні до 5 квітня середня вартість російського експорту зросла до $2,02 млрд на тиждень. Цьому посприяло блокування Іраном Ормузької протоки, що змусило нафтопереробні заводи шукати альтернативні джерела сировини.