Нафта стрімко здорожчала після погроз Трампа Ірану: якими будуть ціни на АЗС

Блокада Ормузької протоки та нова хвиля геополітичної напруги підштовхнули нафту до стрімкого зростання — і цей ефект уже відчутний в Україні. Дизель і автогаз дорожчають найшвидше, а експерти, яких опитало Delo.ua попереджають: ціни на АЗС продовжать рости і можуть суттєво перевищити нинішні рівні.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту дещо підросли. Хоча 3 квітня торги не проводилися через наближення святкування Великодня християнами західного обряду, напередодні, 2 квітня, котирування зросли після того, як президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить військові операції проти Ірану. Наразі Іран перекрив вузьку Ормузьку протоку, якою раніше проходила п'ята частина світового експорту нафти та скрапленого газу. Відновлення роботи цього водного шляху зараз стало пріоритетним завданням для урядів усього світу на тлі різкого зростання цін на енергоносії. Офіційний Тегеран заявив про розробку протоколу моніторингу судноплавства спільно з Оманом, проте терміни повноцінного відкриття протоки залишаються невизначеними.

Станом на вечір четверга, 2 квітня, від початку торгів ф’ючерси еталонної марки Brent на травень подорожчали на $7,87 за барель, або на 7,78% — до $109 за барель. Травневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate зросли на $11,42, або на 11,41% — до $111,5 за барель.

Експерти JP Morgan припускають, що ціна нафти може перевищити 150 доларів за барель, якщо Ормузька протока не буде відкрита до середини травня. Водночас аналітики Citi очікують середню ціну Brent на рівні 95 доларів у другій половині року за базовим сценарієм, припускаючи можливість зростання до 130 доларів у разі подальшої ескалації. Висока вартість сировини стимулює американських видобувників поступово збільшувати кількість нафтових платформ, яка за тиждень зросла до 411 одиниць.

Паралельно з цим, за джерелами видання Reuters, країни ОПЕК+ під час зустрічі в неділю, 5 квітня, досягли згоди щодо збільшення видобутку нафти на 206 тис. барелів на добу у травні. Але це збільшення буде переважно на папері, оскільки ключові гравці картелю не зможуть наростити видобуток через продовження блокади Ормузької протоки. Водночас блокада Ормузької протоки призвела до втрати 12–15 млн барелів на добу, або 15% від усієї світової пропозиції.

Дизель та бензин продовжать дорожчати на тлі дорогої нафти

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", наприкінці минулого тижня гуртовий ринок дизпалива демонстрував різке зростання цін. Станом на вечір п'ятниці, 3 квітня, порівняно з 27 березня середня гуртова ціна дизелю в Україні зросла на 5,56 грн/л — до 89,74 грн/л. Порівняно з 1 квітня зростання склало 3,96 грн/л.

На зовнішніх ринках також спостерігалося різке зростання котирувань: 2 квітня від початку торгів ф’ючерси на газойль (ключова сировина для виготовлення дизпального) на Лондонській біржі зросли на $155,75/т, або на 11,4% — до $1521/т. Валютний ринок демонструє незначні коливання: курс долара США знизився на 0,11 грн — до 43,81 грн, тоді як євро зріс на 0,01 грн — до 50,46 грн, за даними НБУ. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті минулого тижня також дорожчав, але не так стрімко, як дизель. Станом на 3 квітня, порівняно з 27 березня, середня гуртова ціна бензину А-95 в Україні зросла на 2,08 грн/л — до 68,98 грн/л, а порівняно з 1 квітня зростання склало 1,27 грн/л.

На зовнішніх ринках також спостерігалося зростання бензинових котирувань: за північно-західним європейським базисом Eurobob у четвер, 2 квітня, котирування збільшилися на $65/т — до $1060/т–$1123/т. Тим часом південний індикатор 95 (CIF Med) також підвищився на $65/т — до $1136/т.

На АЗС пальне також дорожчало: станом на вечір п'ятниці, 3 квітня, порівняно з 27 березня середня ціна бензину А-95 на українських АЗС зросла всього на 5 коп./л — до 71,64 грн/л. Середня ціна дизпалива за тиждень зросла на 2,7 грн/л — до 87,21 грн/л. Протягом 2–3 квітня на роздрібному ринку пального в Україні зафіксовано стрімке подорожчання дизельного пального та скрапленого газу, тоді як ціни на бензини змінювалися менш динамічно. Середня вартість дизпального по країні зросла одразу на 1,69 грн/л, досягнувши позначки 87,21 грн/л. Масовий перегляд цін на дизпальне відбувся як у національних, так і в регіональних мережах. Найбільший стрибок вартості дизпального зафіксовано в мережі Motto — одразу на 3,00 грн/л (до 86,98 грн/л). Також суттєво підняли ціни на ДП, на 2,00 грн/л, оператори Chipo, Ovis та Autotrans. Бензиновий сегмент у цей період відзначився відносною стабільністю. Середня ціна бензину А-95 збільшилася на 0,15 грн/л і становить 71,64 грн/л, а бензин А-92 дещо здешевшав — на 0,05 грн/л, до 67,01 грн/л. У мережі UKRNAFTA відбулося мінімальне зниження цін на А-92 та А-95, проте вартість преміального бензину А-95+ зменшилася на 3,00 грн/л. Великі національні гравці — WOG та OKKO — свої ціни на бензин майже не переглядали, обмежившись мінімальними коригуваннями у 0,01 грн/л.

За прогнозом засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна, ціна на дизпаливо цього тижня продовжить зростати. За умови збереження котирувань на газойль станом на 3 квітня ціна дизпального на українському кордоні може скласти 90–92 грн/л. За таких умов ціна дизеля на АЗС преміум-сегменту перевищить 100 грн/л, а середня ціна на заправках бюджетного сегменту може скласти 97 грн/л.

Дисбаланс між гуртом та роздрібом досяг свого апогею, і АЗС будуть підвищувати ціни. Я думаю, що найближчі два тижні дизпаливо здорожчає на 10 грн/л. Бензин також дорожчатиме, але менше. Можливо, за тиждень він у середньому додасть 1–1,5 грн/л Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Таким чином, цього тижня середня ціна дизельного пального на АЗС може зрости на 5 грн/л, а середня ціна бензину — на 1,5 грн/л.

Профіцит на ринку газу стримує його здорожчання

За даними "Нафторинку", станом на 3 квітня, порівняно з 1 квітня, середня ціна LPG з доставкою по Україні зросла на 1 726 грн/т — до 85 620 грн/т. Водночас вартість при самовивозі збільшилася на 1 079 грн/т — до 84 331 грн/т.

Динаміка стрімкого зростання цін з доставкою спостерігалася у всіх регіонах. Ключовий гравець "Полтава Газтрейд" підвищив ціни на 2 000–3 000 грн/т на свій ресурс (0,540–0,545 кг/м³), встановивши пропозиції у діапазоні 85 000–89 000 грн/т у більшості областей. Крім того, компанія виставила нові пропозиції легшої суміші (0,524–0,525 кг/м³). Вартість цього газу закріпилася у широкому діапазоні 88 000–90 000 грн/т залежно від регіону.

"Укрєвротрейд Оіл" підняла ціни на литовський газ на 200–400 грн/т, пропонуючи його за 82 950 грн/т у Волинській області та 84 900–85 300 грн/т у Києві. "Укрспецтрансгаз" збільшила прайс за суміш (0,550 кг/м³) на 1 700 грн/т в Івано-Франківській та Львівській областях — до 83 900 та 84 700 грн/т відповідно.

Середня ціна при самовивозі продемонструвала висхідну динаміку у центральних та західних регіонах. "Газтрон Україна" підвищила вартість суміші (0,545 кг/м³) на 500 грн/т, пропонуючи її за 84 000 грн/т в Івано-Франківській та 86 000 грн/т у Київській областях. Водночас "Полтава Газтрейд" підняла ціни на газ (0,540–0,545 кг/м³) на 2 000 грн/т, встановивши прайси на рівні 85 000 грн/т у Київській та Миколаївській областях, а також запропонувала легший ресурс (0,525 кг/м³) у Полтавській області за 87 500 грн/т.

Увечері у вівторок, 31 березня, алжирська компанія Sonatrach, ціни якої є індикативом у середземноморському регіоні, опублікувала прайс на квітень.

На АЗС газ також здорожчав: станом на 3 квітня, порівняно з 27 березня, середня ціна пропан-бутану на українських заправках зросла на 1,75 грн/л — до 47,79 грн/л. Національні оператори OKKO, WOG та SOCAR підняли вартість автогазу на 1,00–1,01 грн/л. Мережа KLO збільшила ціну на 1,20 грн/л (до 48,90 грн/л). Найбільше зростання вартості ресурсу продемонструвала мережа Neftek, додавши 2,00 грн/л (до 49,99 грн/л).

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана, скраплений газ у гурті цього тижня продовжить зростати, а подорожчання на АЗС може скласти до 2 грн/л.

Стрімкого стрибка не бачу, бо ми зіткнулися з труднощами в реалізації. Ринок перелитий, і кінцевий споживач починає економити. Через це обсяг реалізації пального на АЗС знижується Михайло Шубан Засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 75 89,9 49 WOG 75 89,9 48,99 Socar 75 89,9 48,99 Motto 73,99 88,49 46,49 БРСМ-Нафта 68,99 85,99 46,49 UPG 68,9 84,9 47,9 UKRNAFTA 71,9 88,9 48

Дані: застосунки мереж АЗС.