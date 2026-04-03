Ціни на нафту злетіли на 11%: аналітики очікують до 150 доларів за барель

Світові ціни на нафту стрімко зросли у п'ятницю, 3 квітня. Американська нафта подорожчала на понад 11%, а Brent — майже на 8%. Такий стрибок викликаний побоюваннями трейдерів щодо дефіциту сировини після заяви Дональда Трампа про продовження військових операцій США проти Ірану.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Ф'ючерси на сиру нафту Brent зросли на 7,87 долара, або ‌7,78%, до 109,03 долара за барель. Ф'ючерси на американську сиру нафту West Texas Intermediate подорожчали на 11,42 долара, або 11,41%, до 111,54 долара за барель, зафіксувавши найбільше абсолютне зростання цін з 2020 року.

Основним драйвером зростання цін стали заяви президента США Дональда Трампа про намір продовжувати та посилювати військові операції проти Ірану.

Американський лідер анонсував нанесення потужних ударів протягом найближчих тижнів, що викликало побоювання інвесторів щодо тривалих перебоїв у постачанні енергоносіїв. Трейдери занепокоєні можливим пошкодженням нафтової інфраструктури регіону та подальшою затримкою відновлення експорту.

Критична ситуація в Ормузькій протоці

Головним об'єктом уваги залишається Ормузька протока, через яку проходить п'ята частина світового обсягу нафти та зрідженого газу.

Наразі шлях фактично перекритий Іраном у відповідь на бойові дії, що почалися наприкінці лютого.

Офіційний Тегеран заявив про розробку протоколу моніторингу судноплавства спільно з Оманом, проте терміни повноцінного відкриття протоки залишаються невизначеними.

Прогнози аналітиків

Експерти JP Morgan припускають, що ціна нафти може перевищити 150 доларів за барель, якщо Ормузька протока не буде відкрита до середини травня.

Водночас аналітики Citi очікують середню ціну Brent на рівні 95 доларів у другій половині року за базовим сценарієм, водночас зазначаючи можливість зростання до 130 доларів у разі подальшої ескалації.

Висока вартість сировини стимулює американських видобувників поступово збільшувати кількість нафтових платформ, яка за тиждень зросла до 411 одиниць.

Паралельно з цим учасники альянсу ОПЕК+ під час наступної зустрічі розглянуть можливість додаткового збільшення видобутку.

Проте фахівці зазначають, що такі заходи навряд чи зможуть суттєво вплинути на пропозицію, доки не буде вирішено питання з безпечним транспортуванням нафти через заблоковані регіони.

