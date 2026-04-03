Цены на нефть взлетели на 11%: аналитики ожидают до 150 долларов за баррель

Мировые цены на нефть стремительно выросли в пятницу, 3 апреля. Американская нефть подорожала более чем на 11%, а Brent — почти на 8%. Такой скачок вызван опасениями трейдеров по поводу дефицита сырья после заявления Дональда Трампа о продолжении военных операций США против Ирана.

Фьючерсы на сырую нефть Brent выросли на 7,87 доллара, или ‌7,78%, до 109,03 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую сырую нефть West Texas Intermediate подорожали на 11,42 доллара, или 11,41%, до 111,54 доллара за баррель, зафиксировав наибольший абсолютный рост цен с 2020 года.

Основным драйвером роста цен стали заявления президента США Дональда Трампа о намерении продолжать и усиливать военные операции против Ирана.

Американский лидер анонсировал нанесение мощных ударов в ближайшие недели, что вызвало опасения инвесторов относительно длительных перебоев в поставках энергоносителей. Трейдеры обеспокоены возможным повреждением нефтяной инфраструктуры региона и последующей задержкой возобновления экспорта.

Критическая ситуация в Ормужском проливе

Главным объектом внимания остается Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мирового объема нефти и сжиженного газа.

В настоящее время путь фактически перекрыт Ираном в ответ на начавшиеся в конце февраля боевые действия.

Официальный Тегеран заявил о разработке протокола мониторинга судоходства совместно с Оманом, однако сроки полноценного открытия пролива остаются неопределенными.

Прогнозы аналитиков

Эксперты JP Morgan предполагают, что цена нефти может превысить 150 долларов за баррель, если Ормузский пролив не будет открыт до середины мая.

В то же время аналитики Citi ожидают среднюю цену Brent на уровне 95 долларов во второй половине года по базовому сценарию, отмечая возможность роста до 130 долларов в случае дальнейшей эскалации.

Высокая стоимость сырья стимулирует американских добытчиков постепенно увеличивать количество нефтяных платформ, которое за неделю выросло до 411 единиц.

Параллельно с этим участники альянса ОПЕК+ на следующей встрече рассмотрят возможность дополнительного увеличения добычи.

Однако специалисты отмечают, что такие меры вряд ли смогут существенно повлиять на предложение, пока не будет решен вопрос с безопасной транспортировкой нефти через заблокированные регионы.

Напомним, эскалация на Ближнем Востоке разгоняет мировые цены на нефть, повышая риски нового энергетического шока. Впрочем, в Украине эффект пока смягчает конкуренция между сетями АЗС, хотя потенциал для удорожания топлива остается высоким.