Рынок нефти пошел вверх из-за рисков затяжной войны в Иране: что будет с ценами на АЗС в апреле

Эскалация на Ближнем Востоке разгоняет мировые цены на нефть, увеличивая риски нового энергетического шока. Впрочем, в Украине эффект пока смягчает конкуренция между сетями АЗС, хотя потенциал для удорожания топлива остается высоким.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли, отражая скептицизм рынка по поводу перспектив прекращения огня в Иране . Трейдеры с осторожностью относятся к заявлениям Трампа и все больше рассчитывают на то, что война затянется. Война США и Израиля против Ирана привела к сокращению мировых поставок нефти примерно на 11 млн баррелей в сутки. Тем временем Международное энергетическое агентство назвало этот энергетический кризис более серьезным, чем два нефтяных кризиса 1970-х.

По состоянию на вечер пятницы, 27 марта, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на май подорожали на $4,56 за баррель или на 4,22% — до $112,6 за баррель. Майские фьючерсы американской марки нефти West Texas Intermediate выросли на $5,16 или на 5,46% — до $99,64 за баррель.

Аналитики Macquarie Group Ltd. считают, что цены на нефть скоро упадут, если конфликт в Иране начнет затихать. Впрочем, при длительном перекрытии пролива цены могут вырасти настолько, чтобы существенно снизить глобальный спрос на нефть. Решающее значение будут иметь сроки восстановления судоходства и возможные повреждения энергетической инфраструктуры в регионе. В частности, котировки могут вырасти до $200 за баррель, если война затянется до июня.

Конкуренция между сетями АЗС сдерживает рост цен на бензин и дизель.

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в конце прошлой недели оптовый рынок дизтоплива продолжал демонстрировать нестабильность. По состоянию на вечер пятницы, 27 марта, по сравнению с 20 марта, средняя цена дизтоплива в опте снизилась на 56 коп./л — до 84,18 грн/л. По сравнению с 25 марта дизель подешевел на 2,18 грн/л.

На мировых биржах, напротив, фиксируется рост. В частности, фьючерсы на газойль (основное сырье для изготовления дизтоплива) на Лондонской бирже к вечеру 27 марта с начала торгов подорожали на $68,60/т — до $1376,25/т. С начала минувшей недели рост превысил 13,5%. Курс валют, по данным Национального банка, стабилизировался: доллар подешевел на 2 коп. – до 43,90 грн, а евро – на 29 коп. до 50,61 грн. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

На оптовом рынке бензина сохранялась относительная стабильность, несмотря на частичные разнонаправленные колебания. По состоянию на 27 марта по сравнению с 20 марта средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 1,43 грн/л — до 66,90 грн/л. По сравнению с 25 марта бензин в опте подешевел на 63 коп./л.

Котировки бензина А-95 в европейских портах увеличились на 3,8-5,1% в четверг, 26 марта. В портах северо-западной Европы топливо подорожало на $39/т - до $1025-1070/т, а в Средиземноморье - на $49-53/т, до $1037-1089/т (CIF).

На АЗС в конце прошлой недели цены двигались разнонаправленно. Так, 27 марта сети OKKO и WOG повысили стоимость всех видов дизтоплива на 1 грн/л. Это привело к росту верхнего предела цен в Украине до 87,99 грн/л для стандартного и до 90,99 грн/л для премиального дизтоплива. Аналогичный прирост произошел на станциях государственной "Укрнафты", где линейка ГП сейчас стоит 81,99 грн/л и 85,99 грн/л. Тем временем на АЗС AMIC 26 марта дизтопливо, напротив, подешевело на 1 грн/л. В то же время, цены на бензин снижались. "Укрнафта" второй раз за неделю снизила цену премиального бензина 95 Energy на 3 грн/л, сравнив его со стоимостью обычного А-95. Все марки бензина подешевели на 2 грн/л в сети KLO. Тенденцию к понижению цен поддержали несколько локальных операторов. По состоянию на вечер пятницы, 27 марта, по сравнению с 20 марта, средняя цена бензина А-95 выросла на 35 коп./л — до 71,59 грн/л, а по сравнению с 25 марта бензин на АЗС подешевел в среднем на 4 коп./л. Средняя цена дизтоплива на АЗС по состоянию на 27 марта по сравнению с 20 марта выросла на 3,77 грн/л, а по сравнению с 25 марта дизтопливо на заправках в среднем подорожало на 51 коп./л.

По оценке основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина , во второй половине прошлой недели сети АЗС начали снижать цены, чтобы привлечь клиентов. Также на рынок оказывает существенное влияние государственная сеть "Укрнафта", которая своей ценовой политикой сдерживает удорожание на стелах других сетей. При этом некоторые сети вынуждены торговать горючим себе в убыток.

По словам Леушкина, за текущие котировки на этой неделе остается потенциал к удорожанию дизтоплива на 2 грн/л, а бензина — на 1 грн/л. А при сохранении военного конфликта в Иране в апреле на украинском рынке цена на дизтопливо может преодолеть отметку в 90 грн/л и приблизиться к 100 грн/л.

Трейдеры газа придержат ресурс в ожидании котировок Sonatrach

По данным "Нафторинка", по состоянию на 27 марта по сравнению с 25 марта средняя цена на LPG с доставкой по Украине выросла на 1 853 грн/т - до 83 841 грн/т. В то же время, средняя цена при самовывозе увеличилась на 755 грн/т, достигнув 82 730 грн/т.

Рост цен с доставкой был обусловлен повышением прайса компанией "Полтава Газтрейд" на 1,5-4 тыс. грн/т - до 82 000-87 000 грн/т на всей территории Украины. В Волынской области и Киеве зафиксировано снижение средних цен (на 1,4% и 0,9% соответственно), где "Укревротрейд Оил" опустила цену на литовский газ на 3 400 грн/т, предлагая его за 82 500 грн/т. Кроме того, в столице этот оператор снизил цену на пропан на 2 000 грн/т – до 84 900 грн/т.

В секторе самовывоза "Полтава Газтрейд" повысила цену на пропан-бутан на 1500-4000 грн/т, предлагая его в пределах 81000-84000 грн/т в Закарпатской, Киевской, Николаевской и Полтавской областях.

На АЗС сжиженный газ тоже дорожал. На станциях OKKO и WOG цены повысились на 1 грн/л – до 47,99 грн/л и 47,98 грн/л соответственно. На "Укрнафту" сжиженный газ подорожал на 1 грн/л - до 45,99 грн/л. По состоянию на вечер пятницы, 29 марта, по сравнению с 20 марта, средняя цена автогаза на АЗС выросла на 1,27 грн/л — до 46,04 грн/л. По сравнению с 25 марта, газ на заправках в среднем подорожал на 43 коп./л.

По словам основателя системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаила Шубана, в начале недели трейдеры сократят предложение газа в оптовом сегменте, ожидая котировки от алжирской компании Sonatrach на апрель, которые должны обновиться в течение 30–31 марта. Цены этой компании являются индикативом в Средиземноморье, откуда в Украину поступает значительная часть сжиженного газа.

Бизнесмен отмечает, что на этой неделе он ожидает удорожания в оптовом сегменте на 3 тыс. грн/т, а АЗС имеет потенциал к удорожанию автогаза в среднем в пределах 1–2 грн/л. Шубан также говорит, что в апреле при положительном сценарии ожидает стабилизацию цен на сжиженный газ, а при негативном — дальнейшее удорожание.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 74,99 87,99 47,99 WOG 74,99 87,99 47,98 Socar 74,99 87,99 47,98 Motto 73,99 86,49 43,99 БРСМ-Нефть 68,99 86,99 43,99

Данные: приложения сетей АЗС.