До июня нефть может вырасти до $200 за баррель из-за войны с Ираном – СМИ

Нефть может вырасти до $200 за баррель / Depositphotos

Цены на нефть могут вырасти до 200 долларов за баррель в случае затягивания войны с Иран и длительного закрытия Ормузского пролива.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Вloomberg.

Такой сценарий допускают аналитики Macquarie Group Ltd., оценивая его вероятность в 40%. В то же время, базовый прогноз с вероятностью 60% предусматривает завершение конфликта уже в ближайшее время.

Согласно оценкам экспертов, ключевым фактором влияния на рынок является продолжительность блокирования Ормузского пролива — стратегического маршрута, через который в довоенный период ежедневно транспортировали около 15 млн. баррелей сырой нефти и еще 5 млн. баррелей нефтепродуктов.

На этом фоне эталонная нефть марки Brent демонстрирует резкий рост и уже близится к рекордным месячным темпам. Теперь ее цена держится около 110 долларов за баррель после недавнего пика в 119,5 доллара.

Аналитики отмечают, что в случае длительного перекрытия пролива цены могут вырасти настолько, чтобы существенно снизить глобальный спрос на нефть. Решающее значение будут иметь сроки восстановления судоходства и возможные повреждения энергетической инфраструктуры в регионе.

Напомним, исторический максимум цен на нефть был зафиксирован в 2008 году - на уровне 147,5 доллара за баррель. Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке может привести к его превышению.

Заметим, Украина также ощущает последствия блокирования пролива. Поскольку мировые цены на нефть взлетели до максимумов с 2022 года на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, что уже повлекло за собой резкое подорожание горючего в Украине.

Автор:
Татьяна Гойденко