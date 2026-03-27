Один из крупнейших НПЗ в России остановил работу после атак украинских дронов

Российский нефтеперерабатывающий завод "Киришинешфтеоргсинтез", один из крупнейших в России, остановился после пожара, вызванного атакой украинских дронов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что завод принадлежит компании "Сургутнефтегаз" и находится в Ленинградской области, нефтяную инфраструктуру которой в последнее время часто атакуют украинские дроны.

После атаки на предприятии загорелись две основные и несколько вспомогательных установок. Собеседники агентства говорят, что сроки ремонта оценить пока сложно.

В 2024 году этот НПЗ переработал около 17,5 млн. тонн нефти (350 тыс. баррелей в сутки), что составило 6,6% от общего объема нефтепереработки в России.

Тогда завод произвел 2 млн. тонн бензина, 7,1 млн. тонн дизельного топлива, 6,1 млн. тонн мазута и 600 тыс. тонн битума.

В прошлом году завод уже неоднократно становился целью атак Украины.

Так, нефтеперерабатывающий завод в городе Кирише Ленинградской области РФ останавливал работу своей производительной установки первичной переработки нефти CDU-6 в результате атаки украинских дронов 4 октября 2025 года.

Отметим, Reuters сообщал, что по меньшей мере 40% мощностей России по поставкам нефти за границу (2 миллиона баррелей в сутки) временно выведены из строя в результате украинских дроновых атак и задержания танкеров "теневого флота" РФ.