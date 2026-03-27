Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,89

+0,01

EUR

50,61

--0,24

Наличный курс:

USD

44,00

43,85

EUR

51,10

50,85

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Один из крупнейших НПЗ в России остановил работу после атак украинских дронов

НПЗ
В Ленинградской области дроны атаковали один из самых крупных российских НПЗ по объемам переработки. Фото: росСМИ

Российский нефтеперерабатывающий завод "Киришинешфтеоргсинтез", один из крупнейших в России, остановился после пожара, вызванного атакой украинских дронов.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что завод принадлежит компании "Сургутнефтегаз" и находится в Ленинградской области, нефтяную инфраструктуру которой в последнее время часто атакуют украинские дроны.

После атаки на предприятии загорелись две основные и несколько вспомогательных установок. Собеседники агентства говорят, что сроки ремонта оценить пока сложно.

В 2024 году этот НПЗ переработал около 17,5 млн. тонн нефти (350 тыс. баррелей в сутки), что составило 6,6% от общего объема нефтепереработки в России.

Тогда завод произвел 2 млн. тонн бензина, 7,1 млн. тонн дизельного топлива, 6,1 млн. тонн мазута и 600 тыс. тонн битума.

В прошлом году завод уже неоднократно становился целью атак Украины.

Так, нефтеперерабатывающий завод в городе Кирише Ленинградской области РФ останавливал работу своей производительной установки первичной переработки нефти CDU-6 в результате атаки украинских дронов 4 октября 2025 года.

Отметим, Reuters сообщал, что по меньшей мере 40% мощностей России по поставкам нефти за границу (2 миллиона баррелей в сутки) временно выведены из строя в результате украинских дроновых атак и задержания танкеров "теневого флота" РФ.

Автор:
Светлана Манько