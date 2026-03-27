Один із найбільших НПЗ у Росії зупинив роботу після атак українських дронів

У Ленінградській області дрони атакували один із найбільших російських НПЗ за обсягами переробки. Фото: росЗМІ

Російський нафтопереробний завод “Киришинешфтеоргсинтез”, один із найбільших у Росії, зупинився після пожежі, спричиненої атакою українських дронів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерела.

Зазначається, що завод належить компанії "Сургутнефтегаз" та знаходиться у Ленінградській області, нафтову інфраструктуру якої останнім часом часто атакують українські дрони.

Після атаки на підприємстві загорілися дві основні та декілька допоміжних установок. Співрозмовники агентства кажуть, що терміни ремонту оцінити поки складно.

У 2024 році цей НПЗ переробив близько 17,5 млн тонн нафти (350 тис. барелів на добу), що становило 6,6% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

Тоді завод виробив 2 млн тонн бензину, 7,1 млн тонн дизельного палива, 6,1 млн тонн мазуту та 600 тис. тонн бітуму.

Минулого року завод уже неодноразово ставав ціллю атак України.

Так, нафтопереробний завод у місті Кириші Ленінградської області РФ зупиняв роботу своєї найпродуктивнішої установки первинної переробки нафти CDU-6 внаслідок атаки українських дронів 4 жовтня 2025 року.

Зауважимо, Reuters повідомляв, що щонайменше 40% потужностей Росії з постачання нафти за кордон (2 мільйони барелів на добу) тимчасово виведено з ладу внаслідок українських дронових атак та затримання танкерів "тіньового флоту" РФ.

Автор:
Світлана Манько