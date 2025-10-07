Ключовий російський НПЗ зупинив найбільшу установку після атаки дронами

Нафтопереробний завод у місті Кириші Ленінградської області РФ зупинив роботу своєї найпродуктивнішої установки первинної переробки нафти CDU-6 внаслідок атаки українських дронів 4 жовтня.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що відновлення роботи цієї установки може тривати близько місяця.

Які збитки

За інформацією джерел, потужність CDU-6 становить 8 мільйонів тонн на рік, або 160 тисяч барелів на добу, що дорівнює приблизно 40% загальної переробної здатності заводу.

Водночас співрозмовники видання зауважили, що підприємство, контрольоване компанією "Сургутнєфтєгаз", відновлює роботу іншої установки первинної переробки, пошкодженої під час атаки дронами в середині вересня.

За словами джерел, під час обслуговування CDU-6 завод працюватиме приблизно на 70% від своєї потужності завдяки залученню інших установок, які працюватимуть з перевищенням номінальних можливостей.

За даними галузевих джерел, у 2024 році НПЗ у Кірішах переробив 17,5 мільйона тонн нафти, що становило 6,6% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

Торік завод виробив 2 мільйони тонн бензину, 7,1 мільйона тонн дизельного пального, 6,1 мільйона тонн мазуту та 600 тисяч тонн бітуму.

Як пише Reuters, зупинка може призвести до певного скорочення виробництва нафтопродуктів на тлі паливної кризи в Росії, яка вже стикається з дефіцитом окремих популярних марок бензину через регулярні атаки українських дронів на енергетичну інфраструктуру.

Атаки на нафтову інфраструктуру

З серпня Україна посилила атаки на російські енергетичні об’єкти, щоб перешкодити воєнним зусиллям Москви та зменшити доходи Кремля. Доходи від нафти й газу становлять від третини до половини загальних надходжень до федерального бюджету Росії.

За даними українських та російських джерел, дрони вразили близько двадцяти нафтопереробних заводів, що в певний момент скоротило потужності Росії з переробки майже на п'яту частину. Також були пошкоджені порти Усть-Луга та Приморська на Балтійському морі.

Як писав Reuters, ці атаки можуть змусити Росію, на яку припадає 9% світового видобутку нафти, зрештою скоротити видобуток.

Нещодавно російський нафтопровідний монополіст "Транснефть" попередив виробників про можливе скорочення видобутку нафти. Причиною є атаки українських безпілотників на ключові експортні порти та нафтопереробні заводи.

А 22 вересня Астраханський газопереробний завод у Росії, який належить "Газпрому", призупинив виробництво моторного палива після атаки дронів.