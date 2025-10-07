Ключевой российский НПЗ остановил самую большую установку после атаки дронами

Нефтеперерабатывающий завод в городе Кирише Ленинградской области РФ остановил работу своей самой производительной установки первичной переработки нефти CDU-6 в результате атаки украинских дронов 4 октября.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что возобновление работы этой установки может занять около месяца.

Какие убытки

По информации источников, мощность CDU-6 составляет 8 миллионов тонн в год, или 160 тысяч баррелей в сутки, что составляет примерно 40% общей перерабатывающей способности завода.

В то же время, собеседники издания отметили, что предприятие, контролируемое компанией "Сургутнефтегаз", возобновляет работу другой установки первичной переработки, поврежденной во время атаки дронами в середине сентября.

По словам источников, при обслуживании CDU-6 завод будет работать примерно на 70% своей мощности благодаря привлечению других установок, которые будут работать с превышением номинальных возможностей.

По данным отраслевых источников, в 2024 году НПЗ в Киришах переработал 17,5 млн тонн нефти, что составило 6,6% от общего объема нефтепереработки в России.

В прошлом году завод произвел 2 миллиона тонн бензина, 7,1 миллиона тонн дизельного горючего, 6,1 миллиона тонн мазута и 600 тысяч тонн битума.

Как пишет Reuters, остановка может привести к определенному сокращению производства нефтепродуктов на фоне топливного кризиса в России, который уже сталкивается с дефицитом отдельных популярных марок бензина из-за регулярных атак украинских дронов на энергетическую инфраструктуру.

Атаки на нефтяную инфраструктуру

С августа Украина усилила атаки на российские энергетические объекты, чтобы воспрепятствовать военным усилиям Москвы и уменьшить доходы Кремля. Доходы от нефти и газа составляют от трети до половины общих поступлений в федеральный бюджет России.

По данным украинских и российских источников, дроны поразили около двадцати нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть. Также были повреждены порты Усть-Луга и Приморска на Балтийском море.

Как писал Reuters, эти атаки могут вынудить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конечном счете сократить добычу.

Недавно российский нефтепроводный монополист "Транснефть" предупредил производителей о возможном сокращение добычи нефти. Причиной атаки украинских беспилотников на ключевые экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.

А 22 сентября Астраханский газоперерабатывающий завод в России, принадлежащий "Газпрому", приостановил производство моторного топлива после атаки дронов.