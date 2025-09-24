После атаки украинских дронов завод "Газпрома" в Астрахани остановил работу

22 сентября принадлежащий “Газпрому” Астраханский газоперерабатывающий завод в России приостановил производство моторного топлива после атаки дронов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

По словам собеседников агентства, огонь после атаки дронов охватил установку по производству конденсата мощностью 3 миллиона тонн в год. Она производит бензин и дизель.

Завод, расположенный вблизи Каспийского моря, примерно в 1 675 км от украинской границы. Власти региона сообщали об уничтожении 13 украинских дронов и "локальных возгораниях".

Санкт-Петербургская товарная биржа с понедельника, 22 сентября, приостановила продажу оптовых партий топлива с Астраханского завода.

Восстановление может занять от нескольких недель до месяцев.

На завод также осуществляли атаку дронами в начале февраля, из-за чего производство горючего было остановлено. Отраслевые источники сообщили, что поврежденная установка возобновила работу в конце августа.

В 2024 году завод переработал 1,8 миллиона тонн стабильного конденсата, произведя 800 тысяч тонн бензина, 600 тысяч тонн дизеля и 300 тысяч тонн мазута.

Эксперты прогнозируют, что Россия, обеспечивающая около 9% мировой добычи нефти, будет вынуждена сократить производство после атак украинских дронов на ключевые объекты.

Атаки на нефтяную инфраструктуру

С августа Украина усилила атаки на российские энергетические объекты, чтобы воспрепятствовать военным усилиям Москвы и уменьшить доходы Кремля. Доходы от нефти и газа составляют от трети до половины общих поступлений в федеральный бюджет России.

По данным украинских и российских источников, дроны поразили не менее 10 нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть. Также были повреждены порты Усть-Луга и Приморск на Балтийском море.

Как писал Reuters, эти атаки могут вынудить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конечном счете сократить добычу.

Напомним, российский нефтепроводный монополист "Транснефть" предупредил производителей о возможном сокращении добычи нефти. Причиной атаки украинских беспилотников на ключевые экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.