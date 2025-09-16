Запланована подія 2

Российская "Транснефть" предупредила о возможном сокращении добычи нефти из-за атак украинских дронов

Российский нефтепроводный монополист "Транснефть" предупредил производителей о возможном сокращении добычи нефти. Причиной атаки украинских беспилотников на ключевые экспортные порты и нефтеперерабатывающие заводы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

По данным агентства, "Транснефть", транспортирующая более 80% добываемой в России нефти, в последнее время ограничила для нефтяных компаний возможность хранения нефти в своей системе.

Кроме того, компания предупредила, что может принимать меньше нефти, если ее инфраструктура будет испытывать дальнейшие повреждения.

Атаки на нефтяную инфраструктуру

С августа Украина усилила атаки на российские энергетические объекты, чтобы воспрепятствовать военным усилиям Москвы и уменьшить доходы Кремля. Доходы от нефти и газа составляют от трети до половины общих поступлений в федеральный бюджет России.

По данным украинских и российских источников, дроны поразили не менее 10 нефтеперерабатывающих заводов, что в определенный момент сократило мощности России по переработке почти на пятую часть. Также были повреждены порты Усть-Луга и Приморск на Балтийском море.

По словам источников Reuters, эти атаки могут вынудить Россию, на которую приходится 9% мировой добычи нефти, в конечном счете сократить добычу.

Напомним, с 3 сентября заработал новый "потолок" цен на российскую нефть, установленную Евросоюзом - $47,6 за баррель вместо $60. Это решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций ЕС против РФ. Европейская комиссия предложила ограничение цены на российскую нефть на 15% ниже средней рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца.

Автор:
Татьяна Бессараб