Нефть дорожает после атак на энергетические объекты РФ

Мировые цены на нефть в понедельник продолжили расти. Инвесторы отреагировали на атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам в России, что может привести к сбоям в экспорте нефти и топлива. Дополнительным фактором роста стала повышенная потребность в топливе на американском рынке.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Какие цены на нефть?

Фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник выросли на 36 центов, или 0,5%, до 67,35 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на 36 центов, или 0,6%, и торговалась на уровне 63,05 доллара за баррель.

На прошлой неделе оба контракта прибавили более 1% после усиления украинских атак на российскую нефтяную инфраструктуру. Удары получили, в частности, крупнейший экспортный терминал Приморск и нефтеперерабатывающий завод "Киришинефтеоргсинтез", один из двух мощнейших в России.

Атаки и риски

Приморск, способный отгружать около миллиона баррелей сырой нефти в сутки, остается главным экспортным узлом России и крупнейшим портом ее западной части. В то же время Киришинский НПЗ, подконтрольный "Сургутнефтегазу", перерабатывает 355 тысяч баррелей в день - это более 6% от общего объема переработки страны.

Аналитики отмечают, что удары Украины по таким стратегическим объектам могут оказать серьезное влияние на прогнозы рынка, несмотря на планы ОПЕК+ нарастить добычу.

Давление на Москву усиливается и со стороны США – президент Дональд Трамп снова заявил о готовности к санкциям, ожидая аналогичных шагов от Европы. На этом фоне инвесторы внимательно следят и за торговыми переговорами США и Китая в Мадриде, происходящими в условиях обострения тарифных споров.

Дополнительную неопределенность создают слабые данные по поводу американского рынка труда и рост инфляции, порождающие сомнения в устойчивости экономики США — крупнейшего потребителя нефти, даже несмотря на ожидаемое снижение ставок Федеральной резервной системой.

Напомним, с 3 сентября заработал новый "потолок" цен на российскую нефть, установленную Евросоюзом - $47,6 за баррель вместо $60. Это решение было принято ранее в рамках 18-го пакета санкций ЕС против РФ. Европейская комиссия предложила ограничение цены на российскую нефть на 15% ниже средней рыночной цены сырой нефти за предыдущие три месяца. Просмотр цены будет происходить раз в полгода.