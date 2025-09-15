Нафта дорожчає після атак на енергетичні об’єкти РФ

Світові ціни на нафту в понеділок продовжили зростати. Інвестори відреагували на атаки українських безпілотників по нафтопереробних заводах у Росії, що може призвести до збоїв в експорті нафти та палива. Додатковим фактором зростання стала підвищена потреба в паливі на американському ринку.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Які ціни на нафту?

Ф’ючерси на нафту марки Brent у понеділок зросли на 36 центів, або 0,5%, до 67,35 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate (WTI) подорожчала на 36 центів, або 0,6%, і торгувалася на рівні 63,05 долара за барель.

Минулого тижня обидва контракти додали понад 1% після посилення українських атак на російську нафтову інфраструктуру. Ударів зазнали, зокрема, найбільший експортний термінал Приморськ та нафтопереробний завод "Кірішинефтеоргсинтез", один із двох найпотужніших у Росії.

Атаки та ризики

Приморськ, що здатен відвантажувати близько мільйона барелів сирої нафти на добу, залишається головним експортним вузлом Росії та найбільшим портом її західної частини. Водночас Кірішинський НПЗ, підконтрольний "Сургутнефтегазу", переробляє 355 тисяч барелів на день — це понад 6% від загального обсягу переробки країни.

Аналітики відзначають, що удари України по таких стратегічних об’єктах можуть серйозно вплинути на прогнози ринку, попри плани ОПЕК+ наростити видобуток.

Тиск на Москву посилюється й з боку США - президент Дональд Трамп знову заявив про готовність до санкцій, очікуючи аналогічних кроків від Європи. На цьому тлі інвестори уважно стежать і за торговельними переговорами США та Китаю в Мадриді, що відбуваються в умовах загострення тарифних суперечок.

Додаткову невизначеність створюють слабкі дані щодо американського ринку праці та зростання інфляції, які породжують сумніви у стійкості економіки США — найбільшого споживача нафти, навіть попри очікуване зниження ставок Федеральною резервною системою.

Нагадаємо, з 3 вересня запрацювала нова "стеля" цін на російську нафту, встановлену Євросоюзом - $47,6 за барель замість $60. Це рішення було ухвалене раніше в межах 18-го пакету санкцій ЄС проти РФ. Європейська комісія запропонувала обмеження ціни на російську нафту на 15% нижче середньої ринкової ціни на сиру нафту за попередні три місяці. Перегляд ціни відбуватиметься раз на пів року.