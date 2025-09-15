Нафта дорожчає на тлі очікування нових санкцій проти РФ: якими будуть ціни на АЗС

На очікуваннях вторинних тарифів США проти Індії та Китаю світові ціни на нафту трохи підросли. Але експерти, яких опитало Delo.ua переконані, що це поки що не змінить ціну пального на АЗС. Втім великі мережі вже готуються до закінчення високого сезону споживання та повертаються до практики акцій вихідного дня зі знижками.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту дещо підросли через атаку дронів на найбільший російський нафтовий термінал в Приморську. Експерти вважають, що українські атаки на російську енергетичну інфраструктуру можуть призвести до зниження відвантажень сирої нафти з країни, яка є великим постачальником сировини на глобальний ринок. Крім цього трейдери очікували з боку президента США Дональда Трампа введення санкцій чи мит, спрямованих на скорочення закупівлі російської нафти Індією чи Китаєм, що також може витіснити російські барелі з ринку. Крім того, найбільших приватний портовий оператор Індії Adani Group заборонив заходити в порти танкерам, які знаходяться під санкціями західних країн, й це також може обмежити доступ російської нафти до ринку.

Станом на вечір п'ятниці 12 вересня порівняно з попереднім днем жовтневі ф’ючерси еталонної марки Brent здорожчали на $0,62 за барель або на 0,93% до $66,99 за барель, а жовтневі ф’ючерси американської марки нафти West Texas Intermediate збільшились на $0,32 або на 0,51% до $62,69 за барель.

Зростання нафтових котирувань обмежили погані дані щодо зайнятості в США, що свідчать про охолодження економіки найбільшого споживача нафти у світі.

Акції вихідного дня повертаються на АЗС

За даними консалтингової компанії "Нафторинок" станом на 12 вересня порівняно з 5 вересня середня гуртова ціна дизпалива зросла на 49 коп./л до 46,31 грн/л. При цьому порівняно з середою 10 вересня дизель здешевшав на 30 коп./л.

12 вересня порівняно з попереднім днем на Лондонській біржі ф’ючерси на газойль (основна сировина для виготовлення дизпального) зросли в ціні на $10,00/т (+1,5%) до $689,10/т. За даними НБУ станом на 12 вересня порівняно з попереднім днем курс долара зріс до 41,31 грн/л (+0,19 грн), євро — не змінилося (48,30 грн). Податки на пальне розраховуються в євро, а контракти на імпорт пального укладають в доларах.

В "Нафторинку" зауважують, що найнижчі ціни в гуртовому сегменті 12 вересня пропонували переважно на ресурс індійського походження, а за непідтвердженими даними мінімальні рівні сягали 43,50-43,30 грн/л, оскільки зберігається ризик запровадження заборони на імпорт нафтопродуктів з Індії.

Бензин в гурті навпаки дорожчав. Станом на 12 вересня порівняно з 10 вересня середня гуртова ціна бензину А-95 зросла на 24 коп./л до 48,6 грн/л. Порівняно з середою 10 вересня бензин подорожчав на 19 коп./л.

Котирування бензину А-95 в європейських портах знизилися на 1,5-1,8% у четвер 11 вересня. В портах Північно-­Західної Європи котирування знизились на $12-14/т, до $744-758/т, а в Середземномор'ї — на $12/т, до $727-737/т.

На АЗС ціни на бензин та дизель залишалися на минулому тижні стабільними, не демонструючи особливих змін з кінця серпня. Станом на 12 вересня порівняно з 5 вересня середня гуртова ціна бензину А-95 знизилась на 5 коп./л до 58,98 грн/л, а середня гуртова ціна дизпалива знизилась на 5 коп./л до 55,91 грн/л. На вихідних 13-14 вересня найбільші мережі АЗС повернулися до практики акцій вихідного дня. Мережі OKKO та WOG продавали бензин та дизпальне зі знижкою 5 грн/л.

За словами засновника групи компаній "Прайм" Дмитра Льоушкіна прогноз на осінь поки що залишається незмінним: суттєве зниження палива на стелах АЗС почнеться після фактичного закінчення літнього сезону з початком дощів, що може відбутися наприкінці вересня - на початку жовтня. Поки що великі мережі АЗС починають агресивніше конкурувати за клієнта, впроваджуючи акції вихідного дня, а ціни на стелах на бензин та дизель на цьому тижні залишаться незмінними .

В гуртовому сегменті відбуваються коливання в межах 50 коп./л, це здебільшого пов'язано зі зміною нафтових котирувань. Але такі коливання поки не вплинуть на роздрібний сегмент Дмитро Льоушкін Засновник групи компаній "Прайм"

Автогаз в гурті дешевшатиме через збільшення постачання морем

За даними "Нафторинку" станом на 12 вересня порівняно з 10 вересня середня гуртова ціна LPG на умовах доставки по Україні знизилась на 27 грн/т до 53 707 грн/т. Середня ціна самовивозом в межах країни зросла на 442 грн/т, досягнувши 52 031 грн/т.

Імпорт пропан-бутана за першу декаду вересня впав на 1,3 тис. т на добу, до 2,1 тис. т/добу. Зниження обсягів імпорту спостерігалося практично за всіма напрямками. Найбільший спад зафіксовано на румунському напрямку, де середньодобові обсяги скоротилися на 1,1 тис. т/ добу, до 1,4 тис. т/добу; ціна імпорту зросла на $10/т, до $691/т. Постачання з Польщі зменшилися на чверть, до 0,2 тис. т/добу, тоді як ціни зросли з $624/т до $637/т. Імпорт зі Словаччини, попри падіння середньої митної ціни на $16/т до $629/т, був майже відсутнім.

На АЗС ціни на газ за минулий тиждень залишилися без змін. Станом на 12 вересня порівняно з 5 вересня середня ціна автогазу знизилась на 3 коп./л до 34,09 грн/л. Акції 13-14 вересня, які провели мережі OKKO та WOG торкнулись і скрапленого газу. На АЗС обох мереж на вихідних газ продавався зі знижкою 1,5 грн/л.

За словами засновника системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайла Шубана на цьому тижні в порти на півдні очікується захід танкерів з великим обсягом газу. До того ж частина трейдерів наприкінці минулого тижня вийшли на торги знизивши ціну на 500-700 грн/т. То на цьому тижні в гурті очікується просідання цін в межах 500-1000 грн/т, або 25-30 коп./л.

Втім за словами бізнесмена ці коливання не вплинуть на роздрібний ринок, тож ціни на пропан-бутан на АЗС на цьому тижні залишаться незмінними .

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 61,99 58,99 35,99 WOG 61,99 58,99 35,98 Socar 61,99 58,99 35,98 Motto 56,49 52,49 32,49 БРСМ-Нафта 53,99 50,99 32,49

Дані: застосунки мереж АЗС.