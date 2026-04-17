Фермерам стало невигідно вирощувати корми: в Україні можуть скоротити до 20% молочних ферм

корови
Молочна ферма в Україні / Depositphotos

В Україні молочні ферми працюють у збиток через зростання витрат на корми, паливо та добрива, що може призвести до масового скорочення поголів’я корів уже влітку. До осені галузь ризикує зіткнутися з критичним спадом виробництва.

Як пише Delo.ua, про це інформує УНІАН.

За словами заступниці генерального директора Асоціації виробників молока Олени Жупінас, масове закриття ферм може розпочатися вже у травні–червні, коли аграрії вичерпають запаси кормів 2025 року.

Ключові проблеми:

  • висока вартість вирощування кормів у 2026 році
  • подорожчання дизельного пального та добрив
  • закупівельні ціни на молоко нижчі за собівартість
  • відсутність зростання цін на готову продукцію
  • перевиробництво молока на світових ринках (ЄС, США)

Поки що різкого скорочення поголів’я не зафіксовано, оскільки фермери використовують старі запаси кормів. Однак уже найближчими місяцями ситуація може змінитися.

Фермери змушені вирішувати, чи інвестувати у новий сезон, чи скорочувати поголів’я через збитковість виробництва.

Прогноз:

  • собівартість молока може зрости ще на 20–25%
  • масове скорочення поголів’я очікується з літа
  • до осені ситуація може стати критичною для галузі

Основний тиск на галузь формують високі витрати на виробництво та слабкий попит з боку переробників, які не готові підвищувати закупівельні ціни через ситуацію на глобальному ринку.

Нагадаємо, раніше в Асоціації виробників молока попереджали, що у 2026 році Україна може втратити до 30% виробництва молока через збитковість ферм і зростання витрат. 

Автор:
Лариса Крупко