Фермерам стало невыгодно выращивать корма: в Украине могут сократить до 20% молочных ферм

В Украине молочные фермы работают в убыток из-за роста расходов на корма, топливо и удобрения, что может привести к массовому сокращению поголовья коров уже летом. К осени отрасль рискует столкнуться с критическим спадом производства.

По словам заместителя генерального директора Ассоциации производителей молока Елены Жупинас, массовое закрытие ферм может начаться уже в мае-июне, когда аграрии иссякнут запасы кормов 2025 года.

Ключевые проблемы:

высокая стоимость выращивания кормов в 2026 году

подорожание дизельного горючего и удобрений

закупочные цены на молоко ниже себестоимости

отсутствие роста цен на готовую продукцию

перепроизводство молока на мировых рынках (ЕС, США)

Пока резкого сокращения поголовья не зафиксировано, поскольку фермеры используют старые запасы кормов. Однако уже в ближайшие месяцы ситуация может измениться.

Фермеры вынуждены решать, инвестировать ли в новый сезон, или сокращать поголовье из-за убыточности производства.

Прогноз:

себестоимость молока может возрасти еще на 20–25%

массовое сокращение поголовья ожидается с лета

к осени ситуация может стать критической для отрасли

Основное давление на отрасль формируют высокие затраты на производство и слабый спрос со стороны переработчиков, не готовых повышать закупочные цены из-за ситуации на глобальном рынке.

Напомним, ранее в Ассоциации производителей молока предупреждали, что в 2026 году Украина может потерять до 30% производства молока из-за убыточности ферм и роста затрат.