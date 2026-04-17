Фермерам стало невыгодно выращивать корма: в Украине могут сократить до 20% молочных ферм
В Украине молочные фермы работают в убыток из-за роста расходов на корма, топливо и удобрения, что может привести к массовому сокращению поголовья коров уже летом. К осени отрасль рискует столкнуться с критическим спадом производства.
Как пишет Delo.ua , об этом информирует УНИАН.
По словам заместителя генерального директора Ассоциации производителей молока Елены Жупинас, массовое закрытие ферм может начаться уже в мае-июне, когда аграрии иссякнут запасы кормов 2025 года.
Ключевые проблемы:
- высокая стоимость выращивания кормов в 2026 году
- подорожание дизельного горючего и удобрений
- закупочные цены на молоко ниже себестоимости
- отсутствие роста цен на готовую продукцию
- перепроизводство молока на мировых рынках (ЕС, США)
Пока резкого сокращения поголовья не зафиксировано, поскольку фермеры используют старые запасы кормов. Однако уже в ближайшие месяцы ситуация может измениться.
Фермеры вынуждены решать, инвестировать ли в новый сезон, или сокращать поголовье из-за убыточности производства.
Прогноз:
- себестоимость молока может возрасти еще на 20–25%
- массовое сокращение поголовья ожидается с лета
- к осени ситуация может стать критической для отрасли
Основное давление на отрасль формируют высокие затраты на производство и слабый спрос со стороны переработчиков, не готовых повышать закупочные цены из-за ситуации на глобальном рынке.
Напомним, ранее в Ассоциации производителей молока предупреждали, что в 2026 году Украина может потерять до 30% производства молока из-за убыточности ферм и роста затрат.