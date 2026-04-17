Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,64

+0,12

EUR

51,42

+0,15

Наличный курс:

USD

43,80

43,65

EUR

51,60

51,40

Свободная энергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Фермерам стало невыгодно выращивать корма: в Украине могут сократить до 20% молочных ферм

коровы
Молочная ферма в Украине / Depositphotos

В Украине молочные фермы работают в убыток из-за роста расходов на корма, топливо и удобрения, что может привести к массовому сокращению поголовья коров уже летом. К осени отрасль рискует столкнуться с критическим спадом производства.

По словам заместителя генерального директора Ассоциации производителей молока Елены Жупинас, массовое закрытие ферм может начаться уже в мае-июне, когда аграрии иссякнут запасы кормов 2025 года.

Ключевые проблемы:

  • высокая стоимость выращивания кормов в 2026 году
  • подорожание дизельного горючего и удобрений
  • закупочные цены на молоко ниже себестоимости
  • отсутствие роста цен на готовую продукцию
  • перепроизводство молока на мировых рынках (ЕС, США)

Пока резкого сокращения поголовья не зафиксировано, поскольку фермеры используют старые запасы кормов. Однако уже в ближайшие месяцы ситуация может измениться.

Фермеры вынуждены решать, инвестировать ли в новый сезон, или сокращать поголовье из-за убыточности производства.

Прогноз:

  • себестоимость молока может возрасти еще на 20–25%
  • массовое сокращение поголовья ожидается с лета
  • к осени ситуация может стать критической для отрасли

Основное давление на отрасль формируют высокие затраты на производство и слабый спрос со стороны переработчиков, не готовых повышать закупочные цены из-за ситуации на глобальном рынке.

Напомним, ранее в Ассоциации производителей молока предупреждали, что в 2026 году Украина может потерять до 30% производства молока из-за убыточности ферм и роста затрат.

Автор:
Лариса Крупко