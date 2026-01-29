Украина может потерять до 30% производства молока в 2026 году – ассоциация

В Украине четвертый месяц подряд снижается цена на молоко-сырье, из-за чего молочно-товарные фермы уже работают в убыток. Отрасль прогнозирует, что в 2026 году страна может потерять до 20–30% производства молока, что приведет к дефициту сырья и потере экспортного потенциала.

Об этом изданию Delo.ua сообщила заместитель генерального директора, руководитель проектов по сотрудничеству с переработкой Ассоциации производителей молока Елена Жупинас.

Цены падают, расходы растут

По словам эксперта, по сравнению с январем 2025 года средняя цена на молоко-сырье в Украине снизилась более чем на 20%. Падение стоимости продолжается уже четвертый месяц.

В то же время затраты производителей выросли из-за работы на дизельных генераторах в условиях энергетического кризиса.

"Дополнительные расходы на электроэнергию составляют от 1,5 до 2,5 грн на литр молока в зависимости от мощности генератора. При таких условиях молочно-товарные фермы работают в убыток. К концу первого квартала (конец марта этого года - ред.) мы ожидаем, что может быть снижение производства молока в Украине на 8-10%", - рассказала Жупаніс.

Почему цены на молочную продукцию пока не растут?

Эксперт отметила, что несмотря на убыточность ферм, рост цен на готовую молочную продукцию в ближайшее время не ожидается. Это связано с рядом факторов:

снижением закупочной цены на сырое молоко для переработчиков;

значительными складскими остатками – до 10 тыс. тонн масла и большими объемами сыра;

активным импортом молочной продукции, в частности, сыра и масла из ЕС.

По словам Жупинас, подорожание возможно только в случае повышения торговых наценок со стороны ритейла из-за их расходов на электроэнергию.

Риск дефицита и резкого удорожания во второй половине года

Ситуация может кардинально поменяться во второй половине года. Из-за убыточности ферм отрасль прогнозирует дефицит сырого молока, что автоматически повлечет рост цен как на сырье, так и на готовую продукцию.

Дополнительным фактором станет завершение мирового молочного кризиса. Ожидается, что цены на молочные продукты в Европе пойдут, и европейские производители прекратят демпинг на украинском рынке.

"Если сейчас европейские производители демпингуют на украинском рынке, сдерживая рост цен на сыр, то дальше этого фактора не будет. Тогда мы можем иметь осенью очень дорогие молочные продукты", — прогнозирует Жупинас.

Угроза закрытия ферм и потери экспорта

Ассоциация также предупреждает о риске массового закрытия молочных ферм. Основные причины – перебои с электроснабжением, убыточность производства и возможные остановки молокоперерабатывающих предприятий, которые не смогут принимать сырье.

"Поэтому если в ближайшее время ситуация не улучшится, хотя бы относительно ценообразования и приемом молока на переработку, то за 2026 год мы можем потерять до 20-30% производства молока", - подчеркнула Жупинас.

По ее словам, это напрямую ударит по экспортному потенциалу отрасли, ведь именно около 30% украинского молока перерабатывается в продукцию, поставляемую за границу.

"Восстановление, в случае потери экспортного потенциала продлится минимум пять лет", - сказала Жупинас.

Есть ли перспективы восстановления цены на молоко-сырье?

Эксперт также дала прогноз относительно перспективы восстановления цены на молоко-сырье, подчеркнув, что в ближайшие несколько месяцев будет наблюдаться только ухудшение ситуации - стоимость продолжит падать.

"К сожалению, к нашему кризису, энергетической войне, еще и добавился мировой молочный кризис. Когда в мире есть перепроизводство молочных продуктов, цены на них стремительно падают. Государства пытаются защитить своих производителей, как молока, так и молочных продуктов. Они демпингуют цены на рынке поддерживая их разными дотациями. К сожалению, у нас этого нет, а у нас этого нет, объяснила Жупинас.

Она отмечает, что в результате наблюдается сейчас засилье импорта в Украину.

"Польские сыры по демпинговым ценам заходят на наш рынок и тем самым выталкивают украинские сыры с рынка. И сыровары не могут принимать молоко, потому что их склады уже полностью заполнены. На внешних рынках они экспортировать не могут, на внутренних рынках также при той демпинговой цене, в который входит импортный сыр, они конкурировать не могут", - рассказала Жупанис.

Что предлагают в отрасли?

Среди антикризисных мер ассоциация называет:

снижение акцизов на топливо или компенсацию затрат на электроэнергию для производителей;

борьбу с серым импортом молочной продукции;

принятие законопроекта №6068-д о торговых практиках, в частности ограничение наценок в ритейле и ускорение расчетов с поставщиками.

Напомним, аналитики прогнозируют, что в 2026 году производство молока в промышленном секторе сократится на фоне неблагоприятных погодных условий, дефицита электроэнергии и роста себестоимости.