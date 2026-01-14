Мировые цены и переизбыток предложения повлияли на экспорт украинской молочной продукции

В декабре 2025 г. Украина сократила экспорт молочных продуктов на фоне сезонного спада спроса на внешних рынках, снижения мировых цен и накопления избыточного предложения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Ассоциация производителей молока.

Как изменились объемы экспорта в декабре?

В декабре 2025 года Украина экспортировала 10,38 тыс. тонн молочных продуктов на сумму 25,92 млн. долларов. По сравнению с ноябрем натуральные объемы экспорта сократились на 0,3%, а валютная выручка – на 6%. В то же время, в годовом измерении экспорт продемонстрировал существенный рост: физические объемы увеличились на 44%, а денежная выручка - на 51%.

В целом по итогам января-декабря 2025 Украина поставила на внешние рынки 131,91 тыс. тонн молочной продукции, что на 12% больше, чем годом ранее. Экспортная выручка за этот период выросла на 35% и составила 401,36 млн долларов.

Наибольшую долю в структуре экспорта в декабре занимали сгущенка и сливки (36%), сыры (22%) и сливочное масло (21%).

В декабре 2025 г. Украина нарастила физические объемы экспорта большинства молочных продуктов. По сравнению с ноябрем выросли поставки несгущенного молока и сливок - до 2,58 тыс. тонн (+13%), сгущенки и сливок - до 3,63 тыс. тонн (+5%), кисломолочной продукции - до 575 тонн (+14%), сливочного масла - до 836 тонн (+3 (+6%).

В то же время сократились объемы экспорта молочной сыворотки – до 1 тыс. тонн (-22%) и сыров – до 1,24 тыс. тонн (-3%) по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом измерении наибольший рост зафиксирован в экспорте сгущенки и сливок (+90%), сливочного масла (+91%), кисломолочных продуктов (+50%) и сыров (+45%).

Экспортная выручка в декабре также выросла по большинству позиций. Доходы от поставок несгущенного молока и сливок увеличились до 2,09 млн долларов (+11%), сгущенки и сливок - до 9,23 млн долларов (+5%), кисломолочной продукции - до 984 тыс. долларов (+32%), мороженого - до 1,29 млн долларов (+10 (+7%).

Выручка от экспорта молочной сыворотки сократилась до 1,11 млн долларов (-23%), а сыров - до 5,8 млн долларов (-5%). По сравнению с декабрем 2024 года больше выросли доходы от экспорта сгущенки и сливок (+68%), кисломолочной продукции (+78%) и сливочного масла (+60%), тогда как выручка от молочной сыворотки уменьшилась на 5%.

Отмечается, что избыток молочной продукции в Европе из-за роста надоев в 2025 году привел к падению мировых цен и сокращению экспорта из Украины в конце года. Дополнительно поставки в ЕС в январе были фактически приостановлены из-за изменения правил лицензирования в пределах квот.

В то же время, Украина наращивает импорт молочных продуктов из ЕС, прежде всего сыров и сливочного масла. Признаки восстановления мирового спроса возникли в конце года, а стабилизация цен ожидается в марте.

Внешнеторговое сальдо в декабре было отрицательным и составило -11,36 млн. долл., вероятно, вследствие наплыва в Украину дешевого сгущенки и сыра и уменьшения объемов экспорта молочных продуктов.

Напомним, мировой рынок сухого молока продолжает демонстрировать понижающий ценовой тренд, что обусловлено высоким предложением и слабым спросом.