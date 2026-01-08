"Ловушка" сливочного масла: почему цены на молоко-сырье падают и чего ждать производителям дальше

Начало 2026 года принесло украинским производителям молока неожиданный вызов. Закупочные цены на молоко-сырье начали снижаться, следуя мировому обвалу стоимости сливочного масла. Почти половина молока, поступающего на переработку в Украине, используется для производства сливочного масла.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Ассоциация производителей молока (АВМ).

Аналитик Георгий Кухиашвили отмечает, что снижение закупочных цен происходит на фоне наличия существенных излишков молока-сырья, падения цен на сливочное масло, проблем с реализацией готовой продукции на внутреннем и экспортном рынке.

Цены на молоко в цифрах

Актуальные цены по сортам (без НДС) по состоянию на 7 января 2026 года:

экстра сорт – 15,20 грн/кг (снижение на 80 коп.);

высший сорт - 14,80 грн/кг (снижение на 50 коп.);

первый сорт – 14,30 грн/кг (снижение на 1,00 грн);

средневзвешенная цена – 15,00 грн/кг.

Динамика цен на молоко

Почему цены падают?

Главный фактор – сливочное масло. В Украине около 49% всего молочного сырья тратится именно на его изготовление (для сравнения, в ЕС этот показатель всего 29%). Когда мировые цены на масло рухнули из-за сверхвысоких надоев в прошлом году, украинские заводы мгновенно почувствовали убыточность производства.

Дополнительными факторами стали:

Брюссель изменил требования к квотам, но не предоставил четкий порядок лицензирования. Как следствие, украинские предприятия не могут подать заявки на экспорт в ЕС, а склады переполнены готовой продукцией. Супермаркеты продолжают покупать польское масло по долгосрочным контрактам, что создает жесткую конкуренцию для украинского товара. Сезонное затишье. В период новогодних праздников спрос на свежую молочную продукцию традиционно снижается.

Парадокс розничных цен

Несмотря на то, что фермеры получают меньше своего молока, рядовой покупатель не видит дешевого масла в магазинах. Торговые сети держат высокие цены, что не поощряет людей покупать больше. Производство почти всех молочных товаров, за исключением сыра, сейчас балансирует на грани убыточности.

Когда ждать стабилизации?

В январе и феврале давление на цены сохраняется, а риски дальнейшего снижения (более чем на 50 коп.) остаются высокими. Однако есть и положительные сигналы: мировой спрос начинает возобновляться по мартовским контрактам.

"Вероятно, в марте мы увидим стабилизацию цен и постепенное возобновление спроса на молоко внутри страны", - прогнозирует Георгий Кухиашвили.

Собственная переработка как спасение

Чтобы не зависеть от мировых кризисов, украинским фермам следует объединяться и создавать свои современные перерабатывающие мощности. Хотя к 2030 году в Европе прогнозируют дефицит молока, финансовую устойчивость смогут сохранить только те хозяйства, которые привлекут инвестиции из США или ЕС и перейдут от продажи сырья к производству готового продукта с высокой добавленной стоимостью.

