"Пастка" вершкового масла: чому ціни на молоко-сировину падають і чого чекати виробникам далі

Початок 2026 року приніс українським виробникам молока несподіваний виклик. Закупівельні ціни на молоко-сировину почали знижуватися, слідуючи за світовим обвалом вартості вершкового масла. Майже половина молока, яке надходить на переробку в Україні, використовується для виробництва вершкового масла.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Асоціація виробників молока (АВМ).

Аналітик Георгій Кухіашвілі зазначає, зниження закупівельних цін відбувається на тлі наявності суттєвих надлишків молока-сировини, падіння цін на вершкове масло, проблем з реалізацією готової продукції на внутрішньому та експортному ринку.

Ціни на молоко в цифрах

Актуальні ціни за ґатунками (без ПДВ) станом на 7 січня 2026 року:

екстра ґатунок — 15,20 грн/кг (зниження на 80 коп.);

вищий ґатунок — 14,80 грн/кг (зниження на 50 коп.);

перший ґатунок — 14,30 грн/кг (зниження на 1,00 грн);

середньовиважена ціна — 15,00 грн/кг.

Динаміка цін на молоко

Чому ціни падають?

Головний чинник — вершкове масло. В Україні близько 49% усієї молочної сировини витрачається саме на його виготовлення (для порівняння, в ЄС цей показник лише 29%). Коли світові ціни на масло обвалилися через надвисокі надої минулого року, українські заводи миттєво відчули збитковість виробництва.

Додатковими факторами стали:

Брюссель змінив вимоги до квот, але не надав чіткого порядку ліцензування. Як наслідок — українські підприємства не можуть подати заявки на експорт до ЄС, а склади переповнені готовою продукцією. Супермаркети продовжують купувати польське масло за довгостроковими контрактами, що створює жорстку конкуренцію для українського товару. Сезонне затишшя. У період новорічних свят попит на свіжу молочну продукцію традиційно знижується.

Парадокс роздрібних цін

Попри те, що фермери отримують менше за своє молоко, пересічний покупець не бачить дешевого масла в магазинах. Торговельні мережі тримають високі ціни, що не заохочує людей купувати більше. Виробництво майже всіх молочних товарів, за винятком сиру, наразі є балансує на межі збитковості.

Коли чекати стабілізації?

У січні та лютому тиск на ціни зберігатиметься, а ризики подальшого зниження (більше ніж на 50 коп.) залишаються високими. Однак є й позитивні сигнали: світовий попит починає відновлюватися за березневими контрактами.

"Ймовірно, у березні ми побачимо стабілізацію цін і поступове відновлення попиту на молоко всередині країни", — прогнозує Георгій Кухіашвілі.

Власна переробка як порятунок

Щоб не залежати від світових криз, українським фермам варто об’єднуватися та створювати власні сучасні переробні потужності. Хоча до 2030 року в Європі прогнозують дефіцит молока, фінансову стійкість зможуть зберегти лише ті господарства, які залучать інвестиції з США чи ЄС та перейдуть від продажу сировини до виробництва готового продукту з високою доданою вартістю.

Нагадаємо, світовий ринок сухого молока продовжує демонструвати понижувальний ціновий тренд, що зумовлено високою пропозицією та слабким попитом.