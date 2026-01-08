Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,72

+0,15

EUR

49,92

+0,12

Готівковий курс:

USD

43,40

43,20

EUR

50,75

50,48

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Ціни на сухе молоко продовжують знижуватися через слабкий попит

сухе молоко
Ціни на сухе молоко продовжують знижуватися / Depositphotos

Світовий ринок сухого молока продовжує демонструвати понижувальний ціновий тренд, що зумовлено високою пропозицією та слабким попитом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інфагро".

Європа: У регіоні істотних змін за останні тижні не відбулося. Торговельна активність залишається низькою через святковий період та обережність покупців на ринку, що спадає. Певне пожвавлення очікується в січні завдяки постачанням до мусульманських країн, що може частково скоротити запаси.

Проте продавці не прогнозують швидкого відновлення ринкового балансу або розвороту цінового тренду вгору. Стабілізація цін на незбиране сухе молоко скоріше відображає паузу на ринку, ніж реальне зростання збуту.

Океанія: Ціни на сухе молоко продовжують знижуватися через надлишкову пропозицію та низький попит. Продукція Нової Зеландії залишається менш конкурентоспроможною за ціною порівняно з європейською. Зниження котирувань підтверджується останніми торгами GDT.

США: Ринок сухого молока демонструє відносну стабільність. Цінові коливання незначні, попит слабкий, проте наявність обсягів для спотових продажів стримує будь-яке зростання котирувань.

Загалом світовий ринок сухого молока залишається у фазі переважання пропозиції над попитом, що обмежує потенціал цінового відновлення в найближчі тижні.

Зауважимо, країни Євросоюзу є ключовим напрямком для українського агроекспорту, включаючи молочну продукцію. Так, обсяг експорту сухого молока у 2024 році становив 38 млн євро, показавши семикратне зростання (у 7,7 раза) порівняно з 2021 роком.

Автор:
Тетяна Гойденко