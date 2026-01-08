Ціни на сухе молоко продовжують знижуватися через слабкий попит

Світовий ринок сухого молока продовжує демонструвати понижувальний ціновий тренд, що зумовлено високою пропозицією та слабким попитом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Інфагро".

Європа: У регіоні істотних змін за останні тижні не відбулося. Торговельна активність залишається низькою через святковий період та обережність покупців на ринку, що спадає. Певне пожвавлення очікується в січні завдяки постачанням до мусульманських країн, що може частково скоротити запаси.

Проте продавці не прогнозують швидкого відновлення ринкового балансу або розвороту цінового тренду вгору. Стабілізація цін на незбиране сухе молоко скоріше відображає паузу на ринку, ніж реальне зростання збуту.

Океанія: Ціни на сухе молоко продовжують знижуватися через надлишкову пропозицію та низький попит. Продукція Нової Зеландії залишається менш конкурентоспроможною за ціною порівняно з європейською. Зниження котирувань підтверджується останніми торгами GDT.

США: Ринок сухого молока демонструє відносну стабільність. Цінові коливання незначні, попит слабкий, проте наявність обсягів для спотових продажів стримує будь-яке зростання котирувань.

Загалом світовий ринок сухого молока залишається у фазі переважання пропозиції над попитом, що обмежує потенціал цінового відновлення в найближчі тижні.

Зауважимо, країни Євросоюзу є ключовим напрямком для українського агроекспорту, включаючи молочну продукцію. Так, обсяг експорту сухого молока у 2024 році становив 38 млн євро, показавши семикратне зростання (у 7,7 раза) порівняно з 2021 роком.