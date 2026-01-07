Українці віддають перевагу європейським сирам через нижчу ціну

Хоча у грудні споживання сиру традиційно зросло, все більше покупців віддають перевагу європейським сирам через нижчу ціну.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інфагро".

За даними аналітиків, пропозиція недорогого імпортного сиру наприкінці року суттєво збільшилася.

"Продажі вітчизняної продукції вдалося підтримати переважно за рахунок активних акцій, що негативно позначилося на маржі. Очікуючи слабшого попиту в січні, виробники наприкінці року скорочували обсяги виробництва, а за підсумками року випуск твердих і напівтвердих сирів зменшився порівняно з минулим роком", - наголошують експерти.

Вони додають, що не варто чекати на зниження імпорту й у наступному році, адже європейський сир залишається конкурентним за ціною.

"Уже зараз, за оцінками, значна частка продажів напівтвердих сирів припадає на продукцію з ЄС, і ця тенденція, ймовірно, посилиться. Українські сири навіть у межах акцій часто дорожчі за імпортні аналоги, що змушує виробників або йти на глибокі знижки, або скорочувати випуск", - підкреслюють аналітики.

Раніше повідомлялося, що споживання сирів в Україні досі не відновилося до довоєнного рівня, що ускладнює конкуренцію для національних виробників.

